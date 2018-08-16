Померла королева соулу Арета Франклін
Протягом більш ніж півстоліття музичної кар'єри 20 її альбомів входили в першу десятку американських хіт-парадів, дюжина синглів продавалася тиражем понад мільйон примірників, а сама співачка була удостоєна 18 нагород "Греммі".
Як і багато афроамериканських вокалісти свого покоління, Франклін починала песто госпел - релігійні піснеспіви в негритянських баптистських церквах.
Згодом, однак, вона стала справжнім універсалом чорної музики. Її пісні охоплюють впливу джазу, соул, ритм-енд-блюзу та рок-н-ролу.
Арета Луїза Франклін народилася в місті Мемфіс, штат Теннессі, 25 березня 1942 року. Її батько був баптистським проповідником, мати - співачкою госпел.
Коли їй було шість років, сім'я переїхала в Детройт. Арета стала учілться грати на фортепіано і почала співати в хорі церкви, де служив її батько.
Батько був шанованою людиною в афроамериканської громаді Детройта, а його церква - визнаним центром музики госпел.
Там молода Арета познайомилася з багатьма видатними соул-музикантами, серед яких були Смоукі Робінсон і Сем Кук.
За порадою і за підтримки батька свій перший альбом Songs Of Faith вона записала у віці 14 років. На той час вона вже встигла народити свого першого сина Кларенса.
Незважаючи на молодість, Арета стала набувати репутацію в музичних колах Детройта, і знаменитий Беррі Горді, продюсер легендарної фірми Motown, запропонував їй контракт. Батько відкинув цю пропозицію.
У 1960 році у віці 18 років вона підписала контракт з найбільшою в країні компанією звукозапису Columbia, і перший же її сингл Today I Sing The Blues потрапив в топ-10 в категорії R & B.
Columbia, однак, наполягала на мейнстрімному поп-звучанні, і в 1966 році Франклін перейшла на більш блюзово-джазово-орієнтований лейбл Atlantic.
Перехід на Atlantic Records в 1966 році дав новий поштовх кар'єрі Арети Франклін
Найвідомішою піснею в її великому репертуарі став сингл Respect. Написана і вперше виконана соул-співаком Отіс Реддінг пісня в інтерпретації Франклін перетворилася в гімн наростаючого в Америці руху фемінізму. За цю пісню вона була удостоєна двох нагород "Греммі".
У ті ж 60-ті роки Франклін, що отримала на той час почесний неофіційний титул "Леді Соул", стала обличчям руху за громадянські права.
У 1968 році Мартін Лютер Кінг вручив їй спеціальну нагороду, що присуджується молодим лідерам правозахисного руху. Тоді ж вона стала лише другою афроамериканкою, обличчя якої було удостоєно публікації на обкладинці журналу Time.
Відродження кар'єри
До кінця 1960-х років її шлюб з Тедом Уайтом, співавтором більшості її пісень, розпався, і в пресі стали циркулювати чутки про її проблеми з алкоголем. У 1969 році вона була заарештована за порушення громадського порядку.
Незважаючи на те що вона продовжувала робити хіти, в числі яких були такі відомі номери як Bridge Over Troubled Water і Spanish Harlem, взаємне розчарування між співачкою та Atlantic наростало.
Арета Франклін була удостоєна 18 нагород "Греммі" в тому числі за загальний внесок в музичну культуру
Записаний в 1978 альбом Diva став невдалою спробою осідлати хвилю популярного тоді диско. Альбом провалився і став її останнім записом на Atlantic.
Поведінка Франклін ставало все більш непередбачуваним. Вона стала панічно боятися літаків, що призвело до різкого скорочення гастрольних поїздок.
Поштовхом до відродження кар'єри співачки став виданий в 1980 році фільм "Брати Блюз", в якому вона знялася в ролі господині ресторану місіс Мерфі.
За ним послідував контракт з компанією звукозапису Arista. Заголовна пісня з записаного на новому лейблі альбому Jump To It стала її першим хітом в США за шість років.
Арета Франклін з акторами Джоном Белуші (зліва) і Деном Акройд на зйомках фільму "Брати Блюз" в 1980 році
Проблеми зі здоров'ям
В наступний альбом Who's Zoomin 'Who, що став першою платинової платівкою Арети Франклін, увійшов дует з Енні Леннокс з Eurythmics під назвою Sisters Are Doin' It For Themselves.
На цьому дуети із зірками не завершились: рік по тому вона записала номер Rolling Stones Jumpin 'Jack Flash, який був продюсером Кіт Річардс. За ним пішов дует з Джорджем Майклом I Knew You Were Waiting (For Me).
Арета Франклін разом з актрисою Вупі Голдберг на зйомках фільму "Джек-стрибунець" (Jumpin 'Jack Flash). 1986 р
Однак кар'єра її застопорилася. Франклін повернулася до госпелу, записавши альбом One Lord, One Faith, One Baptism, що отримав захоплені оцінки критиків, але так і не зумів увійти в хіт-паради. Та ж доля спіткала і наступну його Through The Storm, незважаючи на дует з Елтоном Джоном.
У 1987 році Франклін стала першою жінкою, яка була удостоєна включення в "Зал слави рок-н-ролу". У 1994 році вона отримала "Греммі" за загальний внесок в музичну культуру, що, як це нерідко буває, збіглося зі спадом в її кар'єрі.
У 2009 році на церемонії інаугараціі президента Обами вона заспівала американську патріотичну пісню My Country, 'Tis Of Thee. Однак преса куди більше уваги приділила її екстравагантної капелюсі, ніж її співу.
Виступ на інаугараціі Барака Обами
Після перенесеної в 2011 році операції її постійно переслідували проблеми зі здоров'ям, в результаті чого вона скасовувала безліч концертів. У 2013 році вона повернулася на сцену і вирушила у великий тур, початок якому було покладено в Детройті.
Ключ до успіху Арети Франклін, незважаючи на всі перепади її кар'єри, полягає в її життєвій філософії, яку сама співачка сформулювала так: "Спів - природний дар. Це означає, що я повинна по максимуму використовувати дар, даний мені Богом. І я щаслива цим ".
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