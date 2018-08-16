Померла королева соулу Арета Франклін

У 1960 році у віці 18 років вона підписала контракт з найбільшою в країні компанією звукозапису Columbia, і перший же її сингл Today I Sing The Blues потрапив в топ-10 в категорії R & B.

Columbia, однак, наполягала на мейнстрімному поп-звучанні, і в 1966 році Франклін перейшла на більш блюзово-джазово-орієнтований лейбл Atlantic.



Перехід на Atlantic Records в 1966 році дав новий поштовх кар'єрі Арети Франклін

Перший же сингл на новому лейблі I Never Loved A Man (The Way I Love You) став проривом, зійшов на вершину хіт-параду R & B і дістався до дев'ятого місця в найширшій і найбільш комерційно важливої категорії "поп".