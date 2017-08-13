Королева Єлизавета ІІ має намір зректися престолу, – ЗМІ

Про це повідомило в неділю, 13 серпня, видання Mirror з посиланням на джерела, близькі до королівського двору.

За даними видання, вже почалася підготовка необхідних документів для передачі трону спадкоємцю – старшому синові Єлизавети, 68-річному принцу Чарльзу.

"Її Величність пам'ятає про свій вік і хоче переконатися в тому, що, коли час прийде, передача влади пройде без перешкод", – сказало виданню обізнане джерело.

Єлизавета II зійшла на престол у 1952 році. На сьогодні вона є найдовше правлячим монархом у світі. Її син принц Чарльз у разі сходження на престол стане найстаршим монархом, коли-небудь коронованим у Великобританії.

Нагадаємо, у березні 2013-го королеву Великобританії Єлизавету II госпіталізували до лікарні. Після виписки Єлизавета спустилася "інспектувати" лондонське метро.

У середу, 21 червня 2017 року королева виступила з традиційною тронною промовою перед британським парламентом і зачитала програму уряду на наступні два роки. Головним завданням уряду на цей період є належна організація виходу королівства зі складу ЄС (Brexit).