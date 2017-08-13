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Королева Єлизавета ІІ має намір зректися престолу, – ЗМІ

За даними видання, необхідні документи вже готують
За інформацією ЗМІ, королева Великобританії Єлизавета II має намір зректися престолу через чотири роки, коли їй виповниться 95.
Королева Єлизавета ІІ має намір зректися престолу, – ЗМІ Фото: afp.com

Про це повідомило в неділю, 13 серпня, видання Mirror з посиланням на джерела, близькі до королівського двору.

За даними видання, вже почалася підготовка необхідних документів для передачі трону спадкоємцю – старшому синові Єлизавети, 68-річному принцу Чарльзу.

"Її Величність пам'ятає про свій вік і хоче переконатися в тому, що, коли час прийде, передача влади пройде без перешкод", – сказало виданню обізнане джерело.

Єлизавета II зійшла на престол у 1952 році. На сьогодні вона є найдовше правлячим монархом у світі. Її син принц Чарльз у разі сходження на престол стане найстаршим монархом, коли-небудь коронованим у Великобританії.

Нагадаємо, у березні 2013-го королеву Великобританії Єлизавету II госпіталізували до лікарні. Після виписки Єлизавета спустилася "інспектувати" лондонське метро.

У середу, 21 червня 2017 року королева виступила з традиційною тронною промовою перед британським парламентом і зачитала програму уряду на наступні два роки. Головним завданням уряду на цей період є належна організація виходу королівства зі складу ЄС (Brexit).

 

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13 08 2017 23:50
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