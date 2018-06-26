Королева Єлизавета ІІ схвалила Brexit Це фінальна стадія у прийнятті законопроекту

Королева Великобританії Єлизавета II схвалила білль про вихід Сполученого Королівства з Євросоюзу.

Фото: reuters.com

Про це повідомляє Reuters з посиланням на спікера нижньої Палати громад Джона Беркоу. Оголошення про появу так званої королівської санкції – фінальна стадія у прийнятті законопроекту. Нагадаємо, парламент Великобританії схвалив урядовий законопроект про Brexit 21 червня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію