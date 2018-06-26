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Королева Єлизавета ІІ схвалила Brexit

Це фінальна стадія у прийнятті законопроекту
Королева Великобританії Єлизавета II схвалила білль про вихід Сполученого Королівства з Євросоюзу.
Королева Єлизавета ІІ схвалила Brexit Фото: reuters.com

Про це повідомляє Reuters з посиланням на спікера нижньої Палати громад Джона Беркоу.

Оголошення про появу так званої королівської санкції – фінальна стадія у прийнятті законопроекту.

Нагадаємо, парламент Великобританії схвалив урядовий законопроект про Brexit 21 червня.

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26 06 2018 16:29
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