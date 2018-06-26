ПОЛІТИКА НОВИНИКоролева Великобританії Єлизавета II схвалила білль про вихід Сполученого Королівства з Євросоюзу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Королева Єлизавета ІІ схвалила Brexit
Це фінальна стадія у прийнятті законопроекту
Фото: reuters.com
Про це повідомляє Reuters з посиланням на спікера нижньої Палати громад Джона Беркоу.
Оголошення про появу так званої королівської санкції – фінальна стадія у прийнятті законопроекту.
Нагадаємо, парламент Великобританії схвалив урядовий законопроект про Brexit 21 червня.
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26 06 2018 16:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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