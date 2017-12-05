Королевська продає вугільний бізнес
Про це "Економічній правді" повідомило джерело на ринку.
За його словами, пропозиції про покупку цього підприємства отримали всі ключові гравці: "ДТЕК" Ріната Ахметова, "Донбасенерго" Олександра Януковича і неофіційний куратор державної вугільної галузі Віталій Кропачев, у власності якого перебувають три ЦЗФ Януковича - "Україна", "Росія" і "Комсомольська".
У розмові з ЕП Кропачев підтвердив цю інформацію.
"Пропозицію про покупку "Львівської вугільної компанії" я отримав десь півтора місяці тому", - сказав він.
Кропачев відмовився уточнити ціну пропозиції, але повідомив, що зараз вона не відіграє основну роль у прийнятті ним остаточного рішення з цього приводу.
"Завищеної ціни немає. По цій фабриці потрібно зрозуміти, для чого її взагалі можна використовувати: у неї жахливий технічний стан, а ресурсу немає", - сказав Кропачев.
Зазначимо, що перша інформація про продаж "Львівської вугільної компанії" з'явилася ще минулого року, але на той момент ініціатором її придбання був сам Віталій Кропачев.
"Ми даємо за фабрику 2 млн доларів. Це максимум. Поки що думають", - повідомляв він тоді.
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