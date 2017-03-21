БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИАкціонери Маріупольської кондитерської фабрики "Рошен" (Донецька область), що входить до складу корпорації Roshen, вирішили продати майно підприємства.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Roshen продає фабрику на Донеччині
Акціонери затвердили продаж даного майна
Фото: bigmir.net
Йдеться про комплекс самої фабрики та земельну ділянку, інформують "Українські новини" з посиланням на прес-службу Roshen.
Представник прес-служби підтвердив інформацію про те, що рішення прийнято, і акціонери затвердили продаж даного майна.
Інші подробиці поки не уточнюються.
Як повідомлялося, в 2016 році входить в корпорацію Roshen Вінницька кондитерська фабрика, за попередніми даними, скоротила чистий прибуток в 17 разів до 2,971 млн гривень в порівнянні з попереднім роком.
Нагадаємо, що кондитерська корпорація "Рошен", яка належить Президенту України Петру Порошенку, у квітні 2017 року зупинить виробничу діяльність Липецької фабрики в Росії.
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