Roshen продає фабрику на Донеччині

Акціонери Маріупольської кондитерської фабрики "Рошен" (Донецька область), що входить до складу корпорації Roshen, вирішили продати майно підприємства.

Йдеться про комплекс самої фабрики та земельну ділянку, інформують "Українські новини" з посиланням на прес-службу Roshen.

Представник прес-служби підтвердив інформацію про те, що рішення прийнято, і акціонери затвердили продаж даного майна.

Інші подробиці поки не уточнюються.

Як повідомлялося, в 2016 році входить в корпорацію Roshen Вінницька кондитерська фабрика, за попередніми даними, скоротила чистий прибуток в 17 разів до 2,971 млн гривень в порівнянні з попереднім роком.

Нагадаємо, що кондитерська корпорація "Рошен", яка належить Президенту України Петру Порошенку, у квітні 2017 року зупинить виробничу діяльність Липецької фабрики в Росії.