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Корпус космічної ракети, який важить 23 тони, може впасти на Землю

У понеділок Китай успішно запустив третю та останню частину нової космічної станції Тяньгун, а 23-тонний корпус ракети впаде на Землю у ці вихідні.
Корпус космічної ракети, який важить 23 тони, може впасти на Землю Фото: Укрінформ
Проце повідомляє Space.com.
 
Як і у випадку з попередніми запусками, Китай не виконав керований відхід з орбіти основного ступеня ракети після того, як її корисне навантаження було розгорнуто. Це означає, що найближчими днями 23-тонний корпус китайської ракети впаде на Землю над місцем, яке ще належить визначити.
 
Експерти можуть лише оцінити, яка частина корпусу ракети, розміром приблизно з 10-поверховий будинок, впаде на Землю.
 
Частина її, ймовірно, згорить, коли вона пройде атмосферою, але корпус ракети занадто великий, щоб повністю зруйнуватися.
 
Експерти Aerospace Corporation підрахували, що від 20 до 40 відсотків маси великого об'єкта може приземлитися на Землю під час падіння через атмосферу.
 
Тим не менш, лідери космічної галузі засудили неконтрольований вхід Китаю в атмосферу, заявивши, що він є непотрібним ризиком для життя та майна людей.
 
Це далеко не перший подібний випадок. У липні 9,9 тонн китайської ракети врізались в Індійський океан після падіння через атмосферу Землі. Ще один уламок впав в Індійський океан у квітні 2021 року після того, як космічне агентство Китаю не виконало контрольований вихід з орбіти. А 2020-го, після дебютного запуску ракети, частини основного ступеня ракети, як повідомляється, впали на землю у Кот-д'Івуарі.
 
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03 11 2022 17:36
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