Корумпованого суддю Ємельянова поновлено на посаді

З Вищої ради юстиції на користь Ємельянова буде стягнено судовий збір у розмірі 1280 грн

Вищий адміністративний суд задовольнив позов судді Вищого господарського суду Артура Ємельянова про скасування рішення Вищої ради юстиції, яким його було відсторонено від виконання обов’язків.

Відповідне рішення було ухвалене 2 березня, повідомляє Громадське з посиланням на джерела в суді.

Таким чином, рішення Вищої ради юстиції від 12 січня 2017 року про задоволення клопотання прокуратури про тимчасове відсторонення Ємельянова від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням його до кримінальної відповідальності визнано протиправним і таким, що підлягає скасуванню.

Крім того, Вищий адміністративний суд постановив стягнути з Вищої ради юстиції на користь Ємельянова судовий збір у розмірі 1280 грн.

Нагадаємо, 18 жовтня Генеральна прокуратура повідомила про підозруколишнього голову Вищого господарського суду Віктора Татькова і колишнього заступника голови суду Артура Ємельянова в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ.

У минулому році Держфінмоніторинг домігся арешту 13 млн швейцарських франків (майже 300 млн грн) на закордонних рахунках судді Артура Ємельянова.

У січні Вища рада юстиції відсторонила Артура Ємельянова, підозрюваного в незаконному розподілі справ, з посади судді Вищого господарського суду.