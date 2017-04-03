Корумпованого суддю Ємельянова поновлено на посаді
Відповідне рішення було ухвалене 2 березня, повідомляє Громадське з посиланням на джерела в суді.
Таким чином, рішення Вищої ради юстиції від 12 січня 2017 року про задоволення клопотання прокуратури про тимчасове відсторонення Ємельянова від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням його до кримінальної відповідальності визнано протиправним і таким, що підлягає скасуванню.
Крім того, Вищий адміністративний суд постановив стягнути з Вищої ради юстиції на користь Ємельянова судовий збір у розмірі 1280 грн.
Нагадаємо, 18 жовтня Генеральна прокуратура повідомила про підозруколишнього голову Вищого господарського суду Віктора Татькова і колишнього заступника голови суду Артура Ємельянова в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ.
У минулому році Держфінмоніторинг домігся арешту 13 млн швейцарських франків (майже 300 млн грн) на закордонних рахунках судді Артура Ємельянова.
У січні Вища рада юстиції відсторонила Артура Ємельянова, підозрюваного в незаконному розподілі справ, з посади судді Вищого господарського суду.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану