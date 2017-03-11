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Корупція обходиться Україні в 2% ВВП, - МВФ

В Україні не проводиться суттєва боротьба з корупцією,вважають в МВФ
Постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман оцінює втрати України від корупції в 2% ВВП.
Корупція обходиться Україні в 2% ВВП, - МВФ Фото: 0522.ua

Про це він повідомив на Ukrainian Investment Forum, передають "Українські новини".

"В Україні не проводиться суттєва боротьба з корупцією. Корупція обходиться Україні в 2% економічного зростання, отже, боротьба з нею - це питання економічного процвітання", - сказав Люнгман.

Він нагадав, що наступним важливим кроком у цьому напрямку має стати створення Антикорупційного суду, яке є одним з критеріїв для отримання наступного траншу Україні від МВФ.

Нагадаємо, Міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує, що в Україні ВВП на душу населення залишатиметься найменшим серед країн СНД в 2017-2018 роках.

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03 11 2017 21:55
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