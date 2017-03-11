БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПостійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман оцінює втрати України від корупції в 2% ВВП.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Корупція обходиться Україні в 2% ВВП, - МВФ
В Україні не проводиться суттєва боротьба з корупцією,вважають в МВФ
Фото: 0522.ua
Про це він повідомив на Ukrainian Investment Forum, передають "Українські новини".
"В Україні не проводиться суттєва боротьба з корупцією. Корупція обходиться Україні в 2% економічного зростання, отже, боротьба з нею - це питання економічного процвітання", - сказав Люнгман.
Він нагадав, що наступним важливим кроком у цьому напрямку має стати створення Антикорупційного суду, яке є одним з критеріїв для отримання наступного траншу Україні від МВФ.
Нагадаємо, Міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує, що в Україні ВВП на душу населення залишатиметься найменшим серед країн СНД в 2017-2018 роках.
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