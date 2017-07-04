Корупція щодо ПДВ буде зруйнована, - Гройсман
Про це глава Кабміну повідомив під час форуму "Уряд під мікроскопом: підсумки року роботи і виклики".
"Ми доб'ємося успіху в цьому питанні, корупція ПДВ буде зруйнована. Я вам офіційно заявляю. І ви побачите, що так воно і станеться. Сьогодні міністр фінансів з цієї трибуни про це теж буде говорити, що він працює над цим досить серйозно з керівництвом ГФС, і ми будемо рухатися далі в цьому напрямку", – сказав прем'єр, інформує "112 Україна".
За словами Гройсмана, Кабмін виступив проти відновлення податкової міліції та створення Служби фінансових розслідувань.
"Я дуже хотів би, щоб ми ліквідували ОБХСС, це економічна служба МВС, щоб ми ліквідували економічні підрозділи СБУ, тому що вони ще залишилися, щоб ми ліквідували до кінця Податкову міліцію і щоб ми створили Єдину службу фінансових розслідувань як сучасний інтелектуальний орган, який нікому не дозволить уникати від сплати податків. Я на стороні "білого" бізнесу. І ви завжди можете на це розраховувати", – зазначив глава уряду.
Нагадаємо, Міністерство фінансів 1 квітня запустило електронний реєстр відшкодування податку на додану вартість.
Згодом, глава Мінфіну Олександр Данилюк заявив про загрозу запуску електронного реєстру ПДВ через несанкціановане втручання у систему Акредитованого центру сертифікації ключів.
Зазначимо, що голова податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна прокоментувала запуск електронного реєстру відшкодування ПДВ, заявивши, що зараз за допомогою схем із цим податком з бюджету крадуть по мільярду гривень на місяць.
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