Корупція щодо ПДВ буде зруйнована, - Гройсман

"Я вам офіційно заявляю. І ви побачите, що так воно і станеться", – сказав чиновник

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевняє, що корупція з ПДВ буде зруйнована.

Про це глава Кабміну повідомив під час форуму "Уряд під мікроскопом: підсумки року роботи і виклики".

"Ми доб'ємося успіху в цьому питанні, корупція ПДВ буде зруйнована. Я вам офіційно заявляю. І ви побачите, що так воно і станеться. Сьогодні міністр фінансів з цієї трибуни про це теж буде говорити, що він працює над цим досить серйозно з керівництвом ГФС, і ми будемо рухатися далі в цьому напрямку", – сказав прем'єр, інформує "112 Україна".

За словами Гройсмана, Кабмін виступив проти відновлення податкової міліції та створення Служби фінансових розслідувань.

"Я дуже хотів би, щоб ми ліквідували ОБХСС, це економічна служба МВС, щоб ми ліквідували економічні підрозділи СБУ, тому що вони ще залишилися, щоб ми ліквідували до кінця Податкову міліцію і щоб ми створили Єдину службу фінансових розслідувань як сучасний інтелектуальний орган, який нікому не дозволить уникати від сплати податків. Я на стороні "білого" бізнесу. І ви завжди можете на це розраховувати", – зазначив глава уряду.