"Корупція" стала словом 2016 року за версією словника української мови

Два інших слова-відкриття 2016 року – "офшор" та "е-декларація"

Словник сленгу та сучасної української мови "Мислово" назвав "корупцію" словом 2016 року

Саме слово "корупція" найкраще підсумовує суспільну дискусію року, що минув.

Про це повідомляє "Мислова".

Два інших слова-відкриття 2016 року – "офшор" та "е-декларація".

Серед інших важливих слів минулого року "Мислово" виділило:

банкопад — масова ліквідація Національним банком проблемних банків

безвіз — скорочення від словосполучення "безвізовий режим"

брекзит — вихід Великої Британії з ЄС

зрада/перемога — лексична пара, що використовується користувачами соцмереж для оцінки політичних подій

Цьогоріч "Мислово" вперше визначило антислово року — слово чи вираз, які отримали широкий суспільний резонанс та є дискримінаційними чи нелюдяними.

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