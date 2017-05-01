"Корупція" стала словом 2016 року за версією словника української мови
Саме слово "корупція" найкраще підсумовує суспільну дискусію року, що минув.
Про це повідомляє "Мислова".
Два інших слова-відкриття 2016 року – "офшор" та "е-декларація".
Серед інших важливих слів минулого року "Мислово" виділило:
банкопад — масова ліквідація Національним банком проблемних банків
безвіз — скорочення від словосполучення "безвізовий режим"
брекзит — вихід Великої Британії з ЄС
зрада/перемога — лексична пара, що використовується користувачами соцмереж для оцінки політичних подій
Цьогоріч "Мислово" вперше визначило антислово року — слово чи вираз, які отримали широкий суспільний резонанс та є дискримінаційними чи нелюдяними.
"Мислово" – словник сленгу та сучасної української мови, який творять користувачі. Будь-який відвідувач сайту може додати до словника своє визначення будь-якого слова чи фрази.
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