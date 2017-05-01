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"Корупція" стала словом 2016 року за версією словника української мови

Два інших слова-відкриття 2016 року – "офшор" та "е-декларація"
Словник сленгу та сучасної української мови "Мислово" назвав "корупцію" словом 2016 року
"Корупція" стала словом 2016 року за версією словника української мови Фото: talkinbusiness.nl

Саме слово "корупція" найкраще підсумовує суспільну дискусію року, що минув.

Про це повідомляє "Мислова".

Два інших слова-відкриття 2016 року – "офшор" та "е-декларація".

Серед інших важливих слів минулого року "Мислово" виділило:

банкопад — масова ліквідація Національним банком проблемних банків

безвіз — скорочення від словосполучення "безвізовий режим"

брекзит — вихід Великої Британії з ЄС

зрада/перемога — лексична пара, що використовується користувачами соцмереж для оцінки політичних подій

Цьогоріч "Мислово" вперше визначило антислово року — слово чи вираз, які отримали широкий суспільний резонанс та є дискримінаційними чи нелюдяними.

"Мислово" – словник сленгу та сучасної української мови, який творять користувачі. Будь-який відвідувач сайту може додати до словника своє визначення будь-якого слова чи фрази.

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05 01 2017 07:33
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