Корупція та кримінал атакують УЗ: під загрозою якість залізничної колії та безпека пасажирів, - ЗМІ

Життя кожного пасажира на сьогодні фактично опинилося в "зоні ризику" через спробу "нав'язати" "Укрзалізниці" застарілі рейкові скріплення, що не відповідають технічним умовам,від яких, власне, й залежить безпека руху на УЗ.

Журналісти-розслідувачі з'ясували, що на сьогодні цей виробник намагається повернутися на ринок шляхом брехні, використовуючи підробку документів та рейдерство, повідомляє "5 канал".

В Україні лише два підприємства: ООО "Корпорація КРТ" та ПАТ "АТ Механіка", які виготовляють проміжні рейкові скріплення. Саме цей елемент є найважливішою складовою верхньої будови колії, бо ці скріплення утримують рейку та шпалу, забезпечуючи стійкість рейко-шпальної решітки. Якщо таке притиснення недостатнє може трапитись катастрофа, попереджають розслідувачі в сюжеті. Але жага до надприбутків не зупиняє ПАТ "АТ Механіка" ні перед чим: інформаційна війна, публічне наклепництво та судова тяганина як проти конкурентів, так проти самої "Укрзалізниці" - робиться все, аби тільки заробити на безпеці руху.

Ще на початку 2000-х років "Укрзалізничпостач" почав співпрацювати із "АТ Механіка". Але скріплення КПП-1 цього виробника, що спочатку використовували на УЗ, досить швидко перестали замовляти, адже під час полігонних та експлуатаційних випробувань були виявлені численні недоліки продукції "АТ Механіка".

В сюжеті наводяться відповідні документальні підтвердження та результати випробувань, а також інші документи, на підставі яких, в наслідок низької якості та невідповідності технічного рівня виробів, співробітництво з "АТ Механіка" було припинено. З того часу постачальником скріплень КПП-5 для УЗ стає "Корпорація КРТ".

"Зірковий" час "АТ Механіка", коли компанія мала всі "незаперечні" переваги за для обслуговування залізничних шляхів України, обмежується періодом правління "сім'ї" Януковича, - йдеться в сюжеті. В той час, як стверджує ЗМІ, компанію "кришував" старший з синів президента Олександр саме тоді низькоякісні деталі скріплення КПП-1 через корупційні тендери починає проштовхувати близька до Януковича-молодшого фірма "Євроінвестстрой".

Починаючи з 2013 року "Євроінвестстрой" стає монополістом на ринку, який беззаперечно виграє всі багатомільйонні тендери на користь АТ "Механіка" - єдиного на той час постачальника рейкових скріплень для УЗ. Компанії-партнери отримують надприбутки, корупція, кримінал та беззаконня на УК "процвітають.При чому, "Корпорацію КРТ" з її продукцією скріпленнями КПП-5 - було усунуто від участі тендерах.

"До 2014 року наше підприємство не могло на рівних умовах приймати участь у тендерах "Укрзалізниці". Адже перевага надавалась підприємствам сина екс-президента Януковича", - коментує Василь Ганіткевич, керівник відділу зв'язків із громадськістю "Корпорації КРТ".

Справедливість було поновлено лише після Майдану, якісні скріпленння КПП-5 виробництва "Корпорації КРТ" стали використовувати на українській залізниці. Нагадаємо, що в Україні лише два підприємства (ООО "Корпорація КРТ" та ПАТ "АТ Механіка"), що виробляють ці важливі складові верхньої будови колії, а тому на сьогодні був би логічним розвиток підприємства "АТ Механіка" до конкурентного рівня. Але, замість того, щоб покращувати якість своєї продукції, навести лад власному господарстві та, можливо, взятись за модернізацію чи бодай елементарний ремонт свого цеху, директор "АТ Механіка" Віталій Руденко займається поливанням брудом компанії-конкурента та судовою тяганиною з ним. Наслідком таких дій стають певні складності роботі у "Корпорації КРТ" завдається умисна шкода УЗ.

В сюжеті журналісти спростовують неправдиві ствердження пана Руденко. Зокрема про те, що його компанію не допускають до участі у тендерах, незважаючи на те, що його компанія має увесь пакет необхідних документів. Журналісти "спіймали" Руденка на брехні, оприлюднивши інформацію про те, що у Києві слідчим управлінням відкрито та проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні про підробку тендерної документації компанією "АТ Механіка". Більш того "АТ Механіка" навіть не погоджені технічні умови, а документи про лабораторні випробування деталей не підтверджують технічний рівень та безпеку продукції. Авторі сюжету знайшли одразу декілька рішень адмінсудів, якими відмовлено "АТ Механіка" у задоволенні позову про погодження технічних умов на скріплення КПП-1.

"Корпорація КРТ", в свою чергу, захищаючи репутацію, звернулась до суду та отримала позитивне рішення на свою користь. Журналісти знайшли у Єдиному судовому реєстрі рішення суду у справі 760/19242/15 - в зв'язку із трансляцією сюжету, згідно з яким висловлювання пана Руденка про неякісні та дорогі скріплення його конкурента було визнано недостовірними. Але директора "АТ Механіка", який за часів правління Януковича звик, що кримінал корупція понад законом, судові рішення не зупиняють він продовжує відверто брехати в інформаційному полі.

"Пан Руденко відверто зловживає громадською думкою,- акцентує керівник відділу зв'язків громадськістю "Корпорації КРТ" - Виступає подекуди громадським діячем, членом громадської ради при міністерстві інфраструктури. Натомість упускає той факт, що він є директором конкуруючої організації. В такий спосіб він лобіює власний бізнес", - стверджує Ганіткевич.

Наприкінець свого розслідування журналісти наголошують, що саме пасажири УЗ можуть стати головними заручниками ситуації, в найгіршому випадку, постраждалою стороною, якщо жага до надприбутків та корупція переможуть справедливість та гарантовану безпеку поїздок українською залізницею.