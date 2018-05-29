Корупція та націоналізм в Україні загрожують вибореному на Майдані, – Штайнмаєр
Про це президент ФРН заявив під час виступу перед студентами Національного університету "Києво-Могилянська академія", пише УНІАН.
"Європейський Союз і Міжнародний валютний фонд, наприклад, ставлять боротьбу з корупцією умовою для фінансової допомоги і співпраці, і тому ми рішуче виступаємо за суверенітет і територіальну цілісність України, і проти агресивного ізоляціоністського націоналізму, де б це не було у Європі", – заявив лідер Німеччини.
"З обома явищами нам часто доводиться стикатися в Європі. Надто часто, але з обома феноменами доводиться боротися й Україні, і обидва – корупція і націоналізм – по-різному можуть загрожувати тому, що великими жертвами було виборено на Майдані", – сказав Штайнмаєр.
Він заявив, що Німеччина готова продовжувати разом з європейськими партнерами допомагати Україні зміцнювати власну політичну дієздатність та розширювати економічні можливості.
"І робимо це з переконання допомогти не лише Україні, а й Європейському Союзу, який потребує надійних та міцних партнерів. Ми робимо це й у власних інтересах. Ми робимо це також передусім в інтересах України, і сподіваємося, що ніхто в Україні, жодна з партій не буде мати якийсь зиск із того, якщо заважатиме реалізації необхідних реформ", – додав він.
Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр перебуває з візитом в Україні.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що візити до України президента ФРН та очільника німецького МЗС свідчать про те, що Україна залишається одним з пріоритетів зовнішньої політики Німеччини.
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