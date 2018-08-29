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Користувачі Instagram зможуть верифікувати свої акаунти за запитом

У користувачів з’явиться можливість верифікувати акаунти, надавши документи
Instagram анонсував нові зміни, пов’язані з безпекою користувачів. Найближчим часом у соцмережі з’являться три нових функції
Користувачі Instagram зможуть верифікувати свої акаунти за запитом Фото: frasesdelavida.com

Щоб пройти перевірку, акаунт повинен відповідати нормам і правилам сервісу. Для підтвердження особи у спеціальному розділі необхідно буде вказати своє справжнє ім’я, а також завантажити фотографію паспорта. На сторінках верифікованих користувачів з’явиться відповідна позначка, йдеться у повідомленні соцмережі.

Подання запиту, однак не гарантує, що обліковий запис точно буде верифіковано. Instagram враховуватиме автентичність, унікальність, повноту та популярність акаунта.

Також у сервісі з’явиться розділ "Про цей акаунт", в якому відображатимуться дата реєстрації користувача, країна, в якій перебуває користувач, а також зміни у назві сторінки. У компанії вважають, що це дозволить, наприклад, виявляти фейковий акаунти знаменитостей.

Крім того, в Instagram, буде доступна двофакторна аутентифікація - тобто, для більш безпечного входу в свій обліковий запис можна буде використовувати сторонні додатки (Google Authenticator, DUO Mobile).

Також, дослідники U of T Engineering на чолі з професором Пархамом Аарабі та аспірантом Авішеком Босе придумали спосіб, за допомогою якого можна перешкодити розпізнаванню, запам’ятовування та аналізу осіб людей.Результатом став Instagram-подібний фільтр, який можна застосовувати до фотографій для захисту конфіденційності.

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29 08 2018 12:29
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