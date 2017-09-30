Користувачі iPhone 8 Plus скаржаться, що смартфон розколюється навпіл

23 вересня 2017 року мешканка міста Тайчжун у Тайвані придбала iPhone 8 Plus на 64 ГБ в золотистому кольорі. Смартфон нормально пропрацював після покупки чотири дні, а під час останньої підзарядки його корпус роз'єднався.

Про це власниця пристрої розповіла місцевим ЗМІ.

Дівчина стверджує, що використовувала лише оригінальний зарядний пристрій. Перед тим, як вона підключила смартфон до розетки, рівень заряду акумулятора становив 70%. Через три хвилини після приєднання корпус "луснув": передня панель iPhone 8 Plus відійшла від задньої, утворилася щілина розміром близько 0,5 см.



Фото: cnbeta.com

За словами потерпілої, вона користувалася технікою Apple з моменту виходу iPhone 4 і ніколи не стикалася з подібною проблемою. Новий iPhone 8 Plus вона придбала після поновлення контракту в телефонного оператора. Пошкоджений пристрій відправили на завод, щоб Apple провела детальний аналіз.

Зі схожою проблемою зіткнувся власник смартфона з Японії: екран його iPhone 8 Plus відокремився від корпусу.



Фото: twitter.com/Magokoro0511



Фото: twitter.com/Magokoro0511



Фото: twitter.com/Magokoro0511

В Apple підтвердили, що знають про цю проблему і мають намір її вирішити, повідомляє Mashable.

Нагадаємо, ринкова капіталізація компанії Apple за 10 днів після презентації нових моделей iPhone 8, iPhone 8 Plus X і iPhone впала майже на $50 млрд – із $834,9 млрд до $782,5 млрд.

Працівники Управління протидії митним правопорушенням Київської митниці ДФС в пункті пропуску "Бориспіль" у співпраці з СБУ вилучили 21 мобільний телефон iPhone 8. Смартфони хотіли незаконно ввезти на територію України.

Новий iPhone X з функцією Face ID ще не потрапив до рук перших покупців, однак Сенат Сполучених Штатів уже стурбований питанням приватності.