Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Користувачі iPhone 8 Plus скаржаться, що смартфон розколюється навпіл

Apple з'ясовує причини відокремлення екрану iPhone 8 Plus від корпусу
23 вересня 2017 року мешканка міста Тайчжун у Тайвані придбала iPhone 8 Plus на 64 ГБ в золотистому кольорі. Смартфон нормально пропрацював після покупки чотири дні, а під час останньої підзарядки його корпус роз'єднався.
Користувачі iPhone 8 Plus скаржаться, що смартфон розколюється навпіл Фото: cnbeta.com

Про це власниця пристрої розповіла місцевим ЗМІ.

Дівчина стверджує, що використовувала лише оригінальний зарядний пристрій. Перед тим, як вона підключила смартфон до розетки, рівень заряду акумулятора становив 70%. Через три хвилини після приєднання корпус "луснув": передня панель iPhone 8 Plus відійшла від задньої, утворилася щілина розміром близько 0,5 см.


Фото: cnbeta.com

За словами потерпілої, вона користувалася технікою Apple з моменту виходу iPhone 4 і ніколи не стикалася з подібною проблемою. Новий iPhone 8 Plus вона придбала після поновлення контракту в телефонного оператора. Пошкоджений пристрій відправили на завод, щоб Apple провела детальний аналіз.

Зі схожою проблемою зіткнувся власник смартфона з Японії: екран його iPhone 8 Plus відокремився від корпусу.


Фото: twitter.com/Magokoro0511


Фото: twitter.com/Magokoro0511


Фото: twitter.com/Magokoro0511

В Apple підтвердили, що знають про цю проблему і мають намір її вирішити, повідомляє Mashable.

Нагадаємо, ринкова капіталізація компанії Apple за 10 днів після презентації нових моделей iPhone 8, iPhone 8 Plus X і iPhone впала майже на $50 млрд – із $834,9 млрд до $782,5 млрд.

Працівники Управління протидії митним правопорушенням Київської митниці ДФС в пункті пропуску "Бориспіль" у співпраці з СБУ вилучили 21 мобільний телефон iPhone 8. Смартфони хотіли незаконно ввезти на територію України.

Новий iPhone X з функцією Face ID ще не потрапив до рук перших покупців, однак Сенат Сполучених Штатів уже стурбований питанням приватності.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 09 2017 23:58
ТЕГИ: Apple, iPhone, iphone 8
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.