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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Користувачі Skype скаржаться на неполадки в роботі месенджера

Найчастіше про проблеми повідомляють користувачі з Японії, Великобританії, Білорусії та України
Користувачі месенджера Skype по всьому світу скаржаться на збій в роботі сервісу.
Користувачі Skype скаржаться на неполадки в роботі месенджера Фото: cbsnews.com

На сайті компанії йдеться про можливі проблеми з відправкою і одержанням повідомлень.

Компанія уточнює, що фахівці вже почали роботу над усуненням неполадок.

За даними сайту Down Detector, який відстежує роботу інтернет-сервісів і сайтів, найчастіше про проблеми повідомляють користувачі з Японії, Великобританії, Білорусії та України. Збій в роботі месенджера спостерігається в цілому по всій Європі, а також в Росії, Індії, В'єтнамі, Малайзії, Австралії, Ізраїлі та США.

В основному користувачі скаржаться на проблеми з авторизацією і на складності з відправкою і одержанням текстових повідомлень.

Попередній масштабний збій в роботі Skype стався 22 червня, він торкнувся користувачів з Росії, Білорусії, з України, з Європи, США та інших країн. 

Також у вересні минулого року користувачі з різних країн скаржились на неполадки зі зв'язком в Skype, однак в компанії проблему не виявили.

 

 

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03 08 2017 15:12
ТЕГИ: skype
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