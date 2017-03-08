Користувачі Skype скаржаться на неполадки в роботі месенджера
На сайті компанії йдеться про можливі проблеми з відправкою і одержанням повідомлень.
Компанія уточнює, що фахівці вже почали роботу над усуненням неполадок.
За даними сайту Down Detector, який відстежує роботу інтернет-сервісів і сайтів, найчастіше про проблеми повідомляють користувачі з Японії, Великобританії, Білорусії та України. Збій в роботі месенджера спостерігається в цілому по всій Європі, а також в Росії, Індії, В'єтнамі, Малайзії, Австралії, Ізраїлі та США.
В основному користувачі скаржаться на проблеми з авторизацією і на складності з відправкою і одержанням текстових повідомлень.
Попередній масштабний збій в роботі Skype стався 22 червня, він торкнувся користувачів з Росії, Білорусії, з України, з Європи, США та інших країн.
Також у вересні минулого року користувачі з різних країн скаржились на неполадки зі зв'язком в Skype, однак в компанії проблему не виявили.
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