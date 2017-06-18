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Користувачі соцмереж відзначають День медика флешмобом #ДякуюЛікарю

Дописувачі розповідають, як лікарі допомагали їм у скрутному становищі, і дякують працівникам медгалузі
До Дня працівника медичної галузі, який відзначають третьої неділі червня, користувачі соцмереж влаштували флешмоб #ДякуюЛікарю.
Користувачі соцмереж відзначають День медика флешмобом #ДякуюЛікарю Фото: google.com

До флешмобу долучаються і самі медпрацівники, вітаючи колег зі святом, яке цьогоріч відзначають 18 червня, пише "Українська Правда. Життя".

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в першому читанні з поправками глави профільного комітету Людмили Денисової і представника групи "Відродження" Андрія Шипка законопроект № 6327 про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів. Однак в четвер, 8 червня, ВР відхилила проект закону № 6329 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", який є частиною медичної реформи.

Уряд вніс до Бюджетної резолюції 370 грн на медичне обслуговування одного пацієнта на 2018 рік і 450 на 2019 рік, проте для виділення таких коштів потрібне ухвалення Верховною Радою законопроекту про фінансування медичної реформи.

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18 06 2017 19:45
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