Кошти із проекту "Стіна" переказували фірмі, директором якої була прибиральниця, - ЗМІ

У справі розкрадання коштів по проекту "Стіна" НАБУ підозрює, що три фірми-генпідрядники робіт використовували для відмивання коштів субпідрядника – ТОВ "Кіт-Трейд

НАБУ підозрює, що три фірми-генпідрядники робіт по проекту "Стіна" використовували для відмивання коштів субпідрядника ТОВ "Кіт-Трейд", директором якої була прибиральниця.

Так, з тексту ухвали Солом'янського суду Києва щодо арешту майна у цій справі випливає наступне: у справі розкрадання коштів по проекту "Стіна" НАБУ підозрює, що три фірми-генпідрядники робіт використовували для відмивання коштів субпідрядника – ТОВ "Кіт-Трейд".

При цьому 4 мільйони гривень з рахунку цього ТОВ у банку "Глобус" зняв директор фірми, а ще частину грошей перевели на три інші рахунки у "Сбербанку" з призначенням платежу: "Поповнення власного поточного рахунку", - йдеться у статті Олексія Братущака на "Українській правді" Корупційні дірки в "Стіні Яценюка"

"Згідно з інформацією, наданій ДФС України, будь-яких працівників, окрім директора, ТОВ "Кіт-Трейд" не має, у зв'язку з чим об'єктивно виконати роботи з інженерно-технічного облаштування держкордону воно не могло, що дає підстави вважати, що ТОВ "Кіт-Трейд" є фіктивним підприємством, та будь-яких робіт з облаштування державного кордону не виконувало", – йдеться в рішенні суду.

Під час допиту перший директор ТОВ "Кіт-Трейд" повідомила, що працює прибиральницею, а за 500 гривень видала довіреність незнайомцю на здійснення дій від свого імені.

Нині офіційним керівником ТОВ "Кіт-Трейд" значиться Сергієнко Сергій Едуардович.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва заарештував на 60 діб Солом’янський районний суд Києва заарештував на 60 діб директора ТОВ "Агентство захисту інформації" Олександра Кашубу з альтернативою внесення застави в розмірі 3,6 мільйона гривень.

Раніше, семи особам, затриманим напередодні в рамках розслідування справи про розтрату грошей, виділених на проект "Стіна", повідомили про підозру.

Як відомо, 8 серпня детективи НАБУ та прокурори САП затримали шістьох осіб, ймовірно причетних до розкрадання коштів так званого проекту "Стіна". Серед затриманих — службові особи Державної прикордонної служби та підприємств-підрядників. Того ж дня затримано ще одну особу яка, за версією слідства, виконувала роль посередника. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів державного бюджету під час реалізації так званого проекту "Стіна" детективи НАБУ здійснюють з березня 2016 року. Попередня кваліфікація — ч. 5 ст.191 ККУ, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 та ч.2 ст.210 КК України. За результатами судово-будівельних експертиз сума встановлених збитків, завданих державі внаслідок злочину, викритого Національним бюро, складає 16,688 млн грн.