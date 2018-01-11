Українська скарбниця скоротилися на третину
У той же час, станом на 1 листопада 2017 року залишок на ЄКР становив 48,564 млрд грн, тобто в 3,3 рази більше, повідомляється на сайті Державної казначейської служби.
Залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства на 1 січня 2018 року становив 5,099 млрд грн, що в 2,8 рази нижче за показник на 1 січня 2017 року.
Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 жовтня 2018 року становили 21,388 мільярда гривень.
Як повідомлялося, залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 вересня 2018 року збільшилися до 27,085 мільярда гривень у порівнянні з 1,99 мільярда на початок серпня.
Нагадаємо, дефіцит державного бюджету України за січень-вересень 2018 року становить 7,3 мільярда гривень.
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