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Українська скарбниця скоротилися на третину

Залишок коштів становить 14,645 мільярда гривень
Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку станом на 1 листопада становив 14,645 мільярда гривень, що на 31,5% менше показника місяцем раніше.
Українська скарбниця скоротилися на третину Фото: newskraine.com.ua

У той же час, станом на 1 листопада 2017 року залишок на ЄКР становив 48,564 млрд грн, тобто в 3,3 рази більше,  повідомляється на сайті Державної казначейської служби.

Залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства на 1 січня 2018 року становив 5,099 млрд грн, що в 2,8 рази нижче за показник на 1 січня 2017 року.

Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 жовтня 2018 року становили 21,388 мільярда гривень.

Як повідомлялося, залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 вересня 2018 року збільшилися до 27,085 мільярда гривень у порівнянні з 1,99 мільярда на початок серпня.

Нагадаємо, дефіцит державного бюджету України за січень-вересень 2018 року становить 7,3 мільярда гривень.

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01 11 2018 14:24
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