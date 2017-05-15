Кошти виплачені компанією "Тедіс" надійшли до держбюджету, - ГПУ

Тютюнова компанія "Тедіс-Україна" сплатила до держбюджету другий транш 300-мільйонного штрафу, накладеного на неї.

Другий транш 300-мільйонного штрафу вже зараховано до держбюджету.

"Причинами затримки у потраплянні частини коштів у якості штрафу на казначейські рахунки стали організаційні та процесуальні особливості й обмеження, пов’язані із розслідуванням кримінального провадження щодо керівників компанії "Тедіс-Україна" в ухиленні від сплати податків та фіктивного підприємництва", - написала прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

Раніше Печерський районний суд Києва скасував арешт рахунків ТОВ "Тедіс Україна" в ПАТ КБ "Приватбанку" та АТ "Райфайзен Банк Аваль", а також зобов’язав повернути компанії вилучені тютюнові вироби.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура провела обшуки в будівлі Антимонопольного комітету. Обшуки пов'язані зі справою дистриб'ютора тютюнових виробів TEDIS Ukraine.

Торік АМКУ оштрафував "Тедіс Україна" на 431 млн гривень за зловживання монопольним становищем.

"Тедіс" підозрюють у несплаті податків і фінансуванні тероризму. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що з 2012 року бенефіціаром "Тедіс Україна" є громадянин РФ Ігор Кесаєв, до якого рішенням РНБО були застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон. А всі рішення в "Тедіс" приймаються за погодженням з топ-менеджером заводу ім. Дегтярьова, постачальником зброї "ДНР" і "ЛНР".

"Тедіс Україна" контролює весь ринок дистрибуції тютюнових виробів. Його послугами користуються всі чотири найбільші виробники: "Філіп Морріс Україна", "JTI Україна", "Імперіал Тобако Юкрейн" і "BAT Україна", які займають 98% ринку сигарет. У 2014 і 2015 роках 100% вироблених в Україні сигарет були реалізовані "Тедісу" (тоді ще "Мегаполіс"). За рахунок цього "Тедіс Україна" входить у топ-20 найбільших українських компаній.

Після обшуків у тютюнових кіосках виникли проблеми з продажем сигарет.