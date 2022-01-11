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Косметичні засоби та парфуми Chanel: особлива продукція для особливих споживачів

Бренд спеціалізується на виробництві люксової декоративної косметики та засобах догляду. Його продукція створюється на основі природних гіпоалергенних інгредієнтів, які нешкідливі навіть для надчутливої шкіри.
Косметичні засоби та парфуми Chanel: особлива продукція для особливих споживачів Фото: з вільного доступу

Коко Шанель (справжнє ім'я — Габріель Бонер Шанель) зробила революцію в моді, звільнивши жінок не тільки від корсета, який сковує рухи, а й від соціальних забобонів: вона подарувала їм штани, сукні та костюми, що поєднали в собі зручність, простоту й непідвладну часу елегантність. Модельєрка дала світові класику, яка сьогодні є такою ж популярною, як і за часів її творчої активності. Це не тільки маленьке чорне плаття, стьобана сумка з подвійним ланцюгом, біжутерія, твідовий костюм і двоколірні туфлі, але й червона губна помада, а також Chanel №5 — найзнаменитіші духи у світі. 

Розглянемо, у чому особливості косметики та парфумерії бренду та чому варто собі придбати таку продукцію. 

Елітна декоративна косметика та засоби з догляду 

Бренд спеціалізується на виробництві люксової декоративної косметики та засобах догляду. Його продукція створюється на основі природних гіпоалергенних інгредієнтів, які нешкідливі навіть для надчутливої шкіри. Сьогодні Chanel вважається першою косметичною компанією, яка почала додавати до складу своїх продуктів спеціальні мікрокомпоненти, які протистоять негативному впливу УФ-променів. Як правило, лінійки косметики цього бренду мають сезонний характер: презентація колекції відбувається паралельно з приходом нової пори року. 

За бездоганною якістю продукції стоїть безліч деталей: 

  • копітка праця майстрів; 
  • традиційний досвід; 
  • нескінченні години, проведені за роботою; 
  • бездоганна сировина, яка використовується для виробництва косметичних засобів. 

Багато продуктів, у тому числі декоративної лінійки, надають шкірі обличчя здоровий, сяючий зовнішній вигляд. Це досягається завдяки наявності світловідбивальних частинок. Хоча сьогодні такий компонент можна знайти в продукції багатьох косметичних брендів, саме виробники Chanel першими почали використовувати їх у своїх засобах. 

Парфуми «Шанель» — зразок стилю та смаку 

Оригінальні парфуми Chanel — це ідеал парфумерного мистецтва. Ви запам'ятаєте їхній аромат назавжди, лише один раз почувши його. Chanel №5 — класика розкоші, багатства та елегантності. Кожні 30 секунд у світі продається один флакон цього неймовірного продукту. Аромат, що складається з 80 інгредієнтів, створив парфумер Ернест Бо. Композиція є унікальною, оскільки в ній вперше були використані альдегіди. Майже через століття ця продукція залишається надзвичайно популярною та привабливою. 

Парфум №19 став прощальним подарунком Габріель Шанель. Це був останній аромат, який випустила кутюр'є. Названий він на честь дати її народження. Квітково-зелена композиція переплітає ноти гальбануму, гіацинту, неролі, бергамота, жасмину, ірису, іланг-ілангу, троянди, конвалії, нарцису, сандалового дерева, мускусу, дубового моху, шкіри, білого кедра та ветиверу. Серед інших відомих парфумів варто виділити: 

  • Chance; 
  • Chance Eau Fraiche; 
  • Chance Eau Tendre; 
  • Coco Mademoiselle; 
  • Allure; 
  • Allure Sensuelle; 
  • Coco Noir та багато інших. 

Кожен з оригінальних ароматів «Шанель» має дивовижну здатність безпомилково передавати характер та емоції свого власника, а також підкреслювати притаманне йому почуття стилю та індивідуальності. 


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01 11 2022 21:30
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