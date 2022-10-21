Космічні яйця – Антимонопольний комітет розслідує причини подорожчання

В АМКУ не бачать об’єктивних причин для різкого зростання ціни на яйця.

Антимонопольний комітет перевіряє, чи є підстави для зростання цін на курячі яйця.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Вартість яєць в Україні стрімко злетіла протягом останнього місяця . Дешевші коштують 65-70 гривень за десяток, ціна великих відбірних перевищує 80 гривень. Це приблизно вдвічі дорожче, ніж наприкінці літа. Держстат офіційно фіксує зростання ціни у вересні на 54% порівняно з червнем.

Однак в АМКУ не бачать об’єктивних причин для подорожчання яєць. Зазначають, що собівартість складається з витрат на: корми, енергоносії, оплату праці, ветеринарні препарати тощо.

При цьому про втрату поголів’я курей внаслідок війни повідомила лише корпорація "Авангард" (торгівельна марка "Квочка"). Це були птахоферми біля Волновахи та Бахмута, на Харківщині, Херсонщині та біля Макарова на Київщині. Інші учасники ринку на таке не скаржилися.

Крім того, корми, за даними АМКУ, не лише не подорожчали, а й здешевшали, адже через заблоковані морські порти в Україні спостерігається великий надлишок зерна.

"Підвищення цін на курячі яйця може й не мати об’єктивних підстав, навіть з огляду на усі тяжкі економічні наслідки війни. Адже зростання загального індексу споживчих цін та індексу споживчих цін на продукти харчування не корелюється зі стрімким зростанням вартості яєць", – припускають в АМКУ.

На українському ринку працюють близько десяти виробників яєць, проте левова частка припадає на двох гравців: "Авангард" і "Ясенсвіт".