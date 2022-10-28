Космічний "танець" двох галактик сфотографував телескоп Hubble

Космічний телескоп Hubble зробив знімок двох галактик, які поступово деформують одна одну силами тяжіння.

Ці галактики мають імена – ESO 364-65 та ESO 364-66, а також спільну назву – Arp-Madore 608-333.

Коли ці взаємодіючі галактики остаточно зіткнуться, вони можуть утворити єдину еліптичну галактику. Також їхнє злиття запустить утворення зірок, яке, імовірно, відбуватиметься настільки швидко, що зможе вичерпати з новоутвореної галактики матеріал для майбутніх зірок.