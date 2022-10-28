ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКосмічний телескоп Hubble зробив знімок двох галактик, які поступово деформують одна одну силами тяжіння.
Космічний "танець" двох галактик сфотографував телескоп Hubble
Фото: space.com
Про це пише портал Space.com.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ці галактики мають імена – ESO 364-65 та ESO 364-66, а також спільну назву – Arp-Madore 608-333.
Коли ці взаємодіючі галактики остаточно зіткнуться, вони можуть утворити єдину еліптичну галактику. Також їхнє злиття запустить утворення зірок, яке, імовірно, відбуватиметься настільки швидко, що зможе вичерпати з новоутвореної галактики матеріал для майбутніх зірок.
Нагадаємо, що раніше Hubble зробив нове яскраве фото далекого космосу.
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28 10 2022 19:35 МЕДІА
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