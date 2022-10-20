ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИНове зображення допоможе вченим виявити молоді зірки, які народжуються в цьому місці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Космічний телескоп James Webb показав Стовпи творіння
Фото: James Webb
Космічний телескоп James Webb зробив деталізовану фотографію Стовпів творіння (Pillars of Creation) в туманності Орла.
Про це повідомляє сайт NASA.
Стовпи творіння – величезні стовпи концентрованого пилу і газу, що розміщуються навколо порожнини в центрі. Вони були сфотографовані в 1995 році за допомогою телескопа “Хаббл”.
Нове зображення допоможе вченим виявити молоді зірки, які народжуються в цьому місці, а також точніше підрахувати кількість пилу та газу.
Як зазначається, телескоп, завдяки своїй камері ближнього інфрачервоного діапазону (NIRCam), може "заглянути" крізь хмари та побачити, що відбувається за ними.
Завдяки зображенням “Вебба” дослідники зможуть покращити моделі механізму формування зірок.
Нагадаємо, найпотужніший телескоп "Джеймс Вебб" (James Webb) вартістю 10 млрд доларів був запущений у космос наприкінці грудня. Серед ключових цілей обсерваторії – вивчення перших екзопланет, зірок-піонерів.
Раніше повідомлялося, що космічний телескоп James Webb завдяки камері NIRCam зробив найчіткіші світлини планети Нептун.
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20 10 2022 12:33 МЕДІА
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