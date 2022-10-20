Космічний телескоп James Webb показав Стовпи творіння

Нове зображення допоможе вченим виявити молоді зірки, які народжуються в цьому місці.

Космічний телескоп James Webb зробив деталізовану фотографію Стовпів творіння (Pillars of Creation) в туманності Орла.

Про це повідомляє сайт NASA

Стовпи творіння – величезні стовпи концентрованого пилу і газу, що розміщуються навколо порожнини в центрі. Вони були сфотографовані в 1995 році за допомогою телескопа “Хаббл”.

Нове зображення допоможе вченим виявити молоді зірки, які народжуються в цьому місці, а також точніше підрахувати кількість пилу та газу.

Як зазначається, телескоп, завдяки своїй камері ближнього інфрачервоного діапазону (NIRCam), може "заглянути" крізь хмари та побачити, що відбувається за ними.

Завдяки зображенням “Вебба” дослідники зможуть покращити моделі механізму формування зірок.

Нагадаємо, найпотужніший телескоп "Джеймс Вебб" (James Webb) вартістю 10 млрд доларів був запущений у космос наприкінці грудня. Серед ключових цілей обсерваторії – вивчення перших екзопланет, зірок-піонерів.