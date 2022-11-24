Косово і Сербія вирішили проблему автомобільних номерів дипломатичним шляхом
Проблема ледь не переросла у військову протистояння, але за посередництва міжнародної спільноти завершилася обговореннями. Врешті решт, сторонам вдалося домовитися мирним шляхом.
Про це повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель у Twitter.
“Маємо угоду! Приємно повідомити, що головні переговорники від Косова та Сербії за сприяння ЄС домовилися про заходи, щоб уникнути подальшої ескалації та повністю зосередитися на пропозиції щодо нормалізації їхніх відносин", — зазначив він.
Суть угоди полягає у тому, що Сербія припинить видачу автомобільних номерних знаків з назвами міст Косова, а Косово припинить перереєстрацію транспортних засобів сербів. Боррель додав, що найближчими днями представники обох сторін зустрінуться знову для обговорення подальших кроків.
Нагадаємо, що заборона на сербські номерні знаки в Косово набула чинності з 1 листопада. Це знову загострило ситуацію і спричинило ризик нової кризи. Повідомлялося, що лише кілька днів тому сторони не змогли домовитися про врегулювання проблеми.
Раніше повідомлялось, що в жовтні Сербія тимчасово закрила посольство в Україні.
Додати коментар
- ФОТО Протести проти приїзду путіна та лукашенка відбулися у Єревані (фото)
- ВІДЕО Мільйони готівки та "сумнівних" росіян знайшла СБУ в церквах мп
- ФОТО На саміті G20 зустрілися Байден та Ердоган
- Війна в Україні триватиме незалежно від долі твітера. У соцмережах обговорюють його можливу передчасну смерть – генерал Мік Раян
- Аргумент проти збільшення допомоги Україні шалено недалекоглядний. Так вважають посли, генерали та експерти провідних аналітичних інституцій США – The Hill