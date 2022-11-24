Косово і Сербія вирішили проблему автомобільних номерів дипломатичним шляхом

Влітку у відносинах між Сербією та Косово виникла чергова хвиля напруженості через те, що уряд останньої не визнав номерні знаки, видані сербською стороною косовським сербам.

Проблема ледь не переросла у військову протистояння, але за посередництва міжнародної спільноти завершилася обговореннями. Врешті решт, сторонам вдалося домовитися мирним шляхом.

Про це повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель у Twitter.

“Маємо угоду! Приємно повідомити, що головні переговорники від Косова та Сербії за сприяння ЄС домовилися про заходи, щоб уникнути подальшої ескалації та повністю зосередитися на пропозиції щодо нормалізації їхніх відносин", — зазначив він.

Суть угоди полягає у тому, що Сербія припинить видачу автомобільних номерних знаків з назвами міст Косова, а Косово припинить перереєстрацію транспортних засобів сербів. Боррель додав, що найближчими днями представники обох сторін зустрінуться знову для обговорення подальших кроків.

Нагадаємо, що заборона на сербські номерні знаки в Косово набула чинності з 1 листопада. Це знову загострило ситуацію і спричинило ризик нової кризи. Повідомлялося, що лише кілька днів тому сторони не змогли домовитися про врегулювання проблеми.

Раніше повідомлялось, що в жовтні Сербія тимчасово закрила посольство в Україні.