Коста-Рика скасувала візи для українців, - МЗС

Вимога для в'їзду в країну - паспорт, термін дія якого не менше ніж 90 днів

Коста-Ріка з грудня скасувала візи для українців на поїздки до 90 днів.

Зокрема, про це повідомляє Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України, інформує "112 Україна".

"Урядом Коста-Ріки з грудня 2016 запроваджено безвізовий режим для громадян України, пред'явників будь-яких типів паспортів, на поїздки до 90 днів. Необхідною вимогою в'їзду в країну є наявність паспортного документа, термін дії якого не менше ніж 90 днів на момент виїзду з Коста-Ріки", - йдеться в повідомленні.

У МЗС нагадують, що при виїзді з території держави має бути сплачено збір у розмірі 29 дол. США, незалежно від типу паспортного документа мандрівника.

Нагадаємо, що уряд Угорщини прийняв рішення скасувати плату за національні візи для громадян України.