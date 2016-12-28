Коста-Рика скасувала візи для українців, - МЗС
Зокрема, про це повідомляє Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України, інформує "112 Україна".
"Урядом Коста-Ріки з грудня 2016 запроваджено безвізовий режим для громадян України, пред'явників будь-яких типів паспортів, на поїздки до 90 днів. Необхідною вимогою в'їзду в країну є наявність паспортного документа, термін дії якого не менше ніж 90 днів на момент виїзду з Коста-Ріки", - йдеться в повідомленні.
У МЗС нагадують, що при виїзді з території держави має бути сплачено збір у розмірі 29 дол. США, незалежно від типу паспортного документа мандрівника.
Нагадаємо, що уряд Угорщини прийняв рішення скасувати плату за національні візи для громадян України.
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