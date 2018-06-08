Костенко відмовився від коментарів до розмови зі спецслужбами

Він заявив, що відчуває себе не дуже добре

Олександр Костенко, який сьогодні прибув у Київ, відмовився коментувати інформацію про наявність у нього російського паспорта.

"Я після в'язниці. Відчуваю себе не дуже добре. Хочу подякувати всім, хто хотів, щоб я повернувся", - сказав Костенко журналістам, пише УНН.

Коментувати інформацію про наявність у нього російського паспорта, а також справу СБУ за підозрою його участі в терористичному угрупованню, Костенко відмовився до розмови зі спецслужбами.

"Я зараз не буду нічого коментувати, поговорю зі спецслужбами, і потім прокоментую", - додав Костенко.

Нагадаємо, звільнений з російської в’язниці українець Олександр Костенко 6 серпня разом із консулами перетнули російсько-український кордон.

Костенко повідомив Уповноваженій Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денісовій, що в нього зламана рука.

Раніше медіаексперт Анатолій Шарій опублікував ролик, в якому нагадав, що Костенко перед 3,5-річним ув'язненням в Росії був об'єктом уваги з боку українських силовиків: СБУ затримувала його за підозрою в підготовці диверсій і терактів за вказівкою російських спецслужб. Також Шарій показав фотокопії, які вказують, що Костенко отримав російське громадянство.

Державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць, коментуючи інформацію про наявність у Костенка російського громадянства, заявив, що Олександр в'їхав в Україну за українським паспортом.