Костянтиновський, Шуфрич і Супруненко кажуть, що сплатили податки

Відразу три депутати Верховної Ради В'ячеслав Костянтиновський, Олександр Супруненко і Нестор Шуфрич заперечують інформацію про несплату податків.

Про це нардепии заявили, коментуючи вчорашню заяву генерального прокурора Юрія Луценка, який має намір внести в Раду подання на зняття з них імунітету.

"За звітний період, за який ми зобов'язані відзвітувати і несемо відповідальність, мною було задекларовано трохи більше ніж 40 млн грн доходу, і нам абсолютно незрозуміло, як з них можна нарахувати 40 млн грн несплачених податків. Якщо буде доведено, що мої аудитори і юристи неправильно порахували мої доходи і недоплатили податки, вони мною будуть сплачені. Я не виключаю варіант, за якого я сплачу зазначену суму, а потім у суді вимагатиму її назад", - цитує Шуфрича прес-служба "Опозиційного блоку".

Костянтиновський у Facebook також заявив, що сплатив усі податки.

"Одразу після заповнення е-декларації я звернувся в НАБУ і НАЗК з проханням перевірити мою декларацію. Я сам прийшов на засідання комітету ВР з протидії корупції і роздав усім копії документів, що підтверджують мої доходи і сплату всіх податків", - повідомив він.

Те саме у Facebook написав і Супруненко.

"Жодної перевірки ДФС не було. Мене жоден з податківців не запрошував для надання будь-яких пояснень. Відповідно, ніхто з фіскальних органів у мене не просив надати додаткові документальні підтвердження доходів, отриманих мною за більш ніж 20-річний період підприємницької діяльності. Публічно заявляв раніше і підкреслюю ще раз: я готовий надати відповідні документи, що підтверджують отримані мною доходи, податки з яких були сплачені в повному обсязі. Відповідально заявляю, що результати так званої "перевірки" ДФС (якщо вона взагалі відбувалася) за період 1998-2015 років - сфальсифіковані", - заявив Супруненко.

Нагадаємо, що Державна фіскальна служба виявила несплату податків трьома депутатами, проаналізувавши їх електронні декларації. За словами генпрокурора Луценка, "у кожного з цих трьох депутатів, а саме Супруненка, Костянтиновського та Шуфрича встановлена несплата податків на суму відповідно 60, 50 і 40 млн грн".