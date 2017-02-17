Костянтиновський, Шуфрич і Супруненко недоплатили 154 млн грн податків

Акти податкових перевірок народних депутатів Олександра Супруненка, В'ячеслава Костянтинівського та Нестора Шуфрича, на підставі яких Генпрокуратура хоче позбавити їх недоторканності, потрапили у відкритий доступ.

Податківці перевірили відомості баз податкової, а також реєстру речових прав на нерухоме майно, Держреєстр іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та представлених депутатами е-декларацій і виявили невідповідність задекларованого майна і сплачених податків.

Документи оприлюднило видання INSIDER. Державна фіскальна служба перевірила підприємницьку діяльність Костянтинівського за період 1 січня 1998 по 31 грудня 2015 і встановила, що загальна сума доходів, отриманих з офіційних джерел, становить всього 67,3 мільйона гривень.

"Невідповідність вартості стану Костянтинівського доходам, отриманих з офіційних джерел, становить 312 892 147,89 гривень (380 234 218,88 - 67 342 070,99 = 312 892 147,89), тобто вартість стану в розмірі 312 892 147,89 гривень не відповідає сумі доходів, отриманих з офіційних джерел", - сказано в акті перевірки ДФС.

Згідно з висновком фінінспектора, депутат занизив податкове зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб на суму 62,5 мільйонів гривень і військового збору на суму 4,6 мільйона.

Крім того, податківці встановили, що депутат задекларував у 2014 році доходи від операцій з інвестиційними активами на суму 12,96 мільйонів гривень, але документи, що підтверджують витрати на придбання активів, відсутні.

Згідно з поданою електронною декларацією, за підрахунками податківців, загальна вартість статків депутата Супруненка становить 413,5 млн гривень. Однак ДФС змогла знайти підтвердження лише 178 мільйонів, які задекларував депутат.

"Загальна сума доходів, отриманих офіційним шляхом, становить у депутата Супруненка 178 053 185, 20 (33 450 211,83 + 144 572 973,37 + 30 000 = 178 053 185,20). Невідповідність вартості статків Супруненка доходам, отриманих з офіційних джерел, становить 235 454 183,11 (413 507 368,31 - 178 053 185,20 = 235 454 183,11)", - зазначено в акті перевірки ДФС.

Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, становить 47 млн. Крім того, депутат мав би сплатити ще 3,5 млн гривень військового збору.

Шуфрич занизив свої доходи на 175 млн гривень.

"Невідповідність вартості задекларованого майна Шуфрича Н.І. його готівковим активам і доходам, отриманих з офіційних джерел, становить 174 804 643 гривень (227 773 624 - 52 968 981). Таким чином, сума заниженого оподатковуваного доходу становить 174 804 624 гривень", - сказано в акті перевірки.

У ДФС вважають, що депутат не доплатив державі 35,8 мільйонів ПДФО і 590 тисяч гривень військового збору.

Нагадаємо, що Державна фіскальна служба виявила несплату податків трьома депутатами, проаналізувавши їх електронні декларації. За словами генпрокурора Луценка, "у кожного з цих трьох депутатів, а саме Супруненка, Костянтиновського та Шуфрича встановлена несплата податків на суму відповідно 60, 50 і 40 млн грн".

У свою чергу депутати Верховної Ради заперечують інформацію про несплату податків.