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Костюк вийшла у фінал кваліфікації Australian Open-2019

Українка не зустріла спротиву з боку француженки Амандіни Есс
Українська тенісистка Марта Костюк пройшла у фінал кваліфікації Australian Open.
Костюк вийшла у фінал кваліфікації Australian Open-2019 Фото: facebook.com/olympicua

Сіяна у кваліфікації під 9-м номером у другому раунді Марта у двох сетах за 56 хвилин розгромила представницю Франції, 241-шу ракетку світу Амандін Есс - 6:3, 6 2, інформує LB.ua.

За потрапляння в основну сітку турніру Костюк зіграє з переможницею пари Анкіта Райна (Індія, WTA 204) - Паула Бадоса Хіберт (Іспанія, WTA 142).

Також, українська 15-річна тенісистка Дар'я Лопатецька виграла турнір Міжнародної федерації тенісу в Гонконгу. У фіналі змагань українська тенісистка у двох етапах (сетах) обіграла 23-річну чешку Барбору Штефкову з рахунком 6:4 та 6:2.

 
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10 01 2019 11:55
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