СПОРТ НОВИНИУкраїнська тенісистка Марта Костюк пройшла у фінал кваліфікації Australian Open.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Костюк вийшла у фінал кваліфікації Australian Open-2019
Українка не зустріла спротиву з боку француженки Амандіни Есс
Фото: facebook.com/olympicua
Сіяна у кваліфікації під 9-м номером у другому раунді Марта у двох сетах за 56 хвилин розгромила представницю Франції, 241-шу ракетку світу Амандін Есс - 6:3, 6 2, інформує LB.ua.
За потрапляння в основну сітку турніру Костюк зіграє з переможницею пари Анкіта Райна (Індія, WTA 204) - Паула Бадоса Хіберт (Іспанія, WTA 142).
Також, українська 15-річна тенісистка Дар'я Лопатецька виграла турнір Міжнародної федерації тенісу в Гонконгу. У фіналі змагань українська тенісистка у двох етапах (сетах) обіграла 23-річну чешку Барбору Штефкову з рахунком 6:4 та 6:2.
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10 01 2019 11:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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