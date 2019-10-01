Костюк вийшла у фінал кваліфікації Australian Open-2019

Українка не зустріла спротиву з боку француженки Амандіни Есс

Українська тенісистка Марта Костюк пройшла у фінал кваліфікації Australian Open.

Сіяна у кваліфікації під 9-м номером у другому раунді Марта у двох сетах за 56 хвилин розгромила представницю Франції, 241-шу ракетку світу Амандін Есс - 6:3, 6 2, інформує LB.ua.

За потрапляння в основну сітку турніру Костюк зіграє з переможницею пари Анкіта Райна (Індія, WTA 204) - Паула Бадоса Хіберт (Іспанія, WTA 142).

Також, українська 15-річна тенісистка Дар'я Лопатецька виграла турнір Міжнародної федерації тенісу в Гонконгу. У фіналі змагань українська тенісистка у двох етапах (сетах) обіграла 23-річну чешку Барбору Штефкову з рахунком 6:4 та 6:2.