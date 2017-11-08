Директор "Антонова" витратив на відрядження близько 1,5 млн грн з бюджету компанії у 2016 році
Ця сума більша за його річну зарплату, яка склала 1 мільйон 133 тисячі гривень, зазначають журналісти програми "Схеми" (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший") у своєму розслідуванні.
Так як Коцюба, за даними джерел "Схем", 100 днів з 2016 року пробув у відрядженні - йому заплатили з бюджету держконцерну 50 тисяч доларів. В добові не включаються витрати на переліт та на житло. Це оплачується окремо.
"Схеми"
За словами ж самого Олександра Коцюби, "попри те, що норми добових, затверджені Кабміном, складають 50–70 євро, він отримував надбавки до добових витрат на відрядження за рахунок чистого прибутку підприємства, що передбачено колективним договором".
У "Центрі протидії корупції" зазначили, що така сума суперечить законодавству лише у тому випадку, якщо він не зможе пояснити колективу, чому його добові склали саме стільки грошей.
Журналісти намагались розпитати у керівника "Антонова", для чого у відрядженнях йому знадобилась саме така сума, але Коцюба не захотів пояснити, чим вона зумовлена.
Довідка:
Коцюба очолює підприємство з червня 2016 року, до того протягом року був його віце-президентом, прийшов на державне підприємство у 2015-му з приватного промислового сектору.
Нагадаємо, минулого місяця Кабінет міністрів України доручив Мінекономрозвитку ліквідувати держконцерн "Антонов".
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