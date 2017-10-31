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Кожен другий українець вважає корупцію найбільшою проблемою України - опитування

На думку Бекешкіної, спочатку необхідно боротися з корупцією в низах
44% українців вважають корупцію в країні найбільшою суспільною проблемою.
Кожен другий українець вважає корупцію найбільшою проблемою України - опитування Фото: talkinbusiness.nl

Такими є результати дослідження, проведеного фондом Демократичні ініціативи ім.Ілька Кучеріва та компанією Ukrainian Sociology Service.

Ще 36% респондентів вважають корупцію серйозною проблемою.

"Що цікаво, українці засуджують корупцію у верхах, проте самі вважають за краще давати хабарі для вирішення якихось питань або для прискорення вирішення якихось питань. Я хочу відзначити, що якщо ми не будемо боротися з корупцією в низах, то побороти корупцію у верхах буде неможливо", - заявила соціолог Ірина Бекешкіна, представляючи результати опитування, інформує Інтерфакс-Україна.

52% респондентів назвали найбільш корумпованими органами суди, також в списку український парламент, прокуратура, митниця і лікарні.

Нагадаємо, 30% українців вважають поточну політичну ситуацію в Україні критичною.
 

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31 10 2017 16:05
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