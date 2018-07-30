Кожен п'ятий дитячий заклад відпочинку порушує санітарні норми, – Держпродспоживслужба

У 2018 році на 4,4% більше, ніж у 2017 році

З початку оздоровчої кампанії Держпродспоживслужба обстежила 10,5 тисяч закладів оздоровлення та відпочинку дітей на дотримання вимог санітарного законодавства. Порушення знайшли в кожному п'ятому закладі. Загалом це 2283 закладів (22%), що більше, ніж у 2017 році – 17,6%.

Про це повідомила начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби Алла Григоренко під час підсумкової колегії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

За її словами, порушення стосувалися невідповідності питної води вимогам санітарних правил за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками, відсутності погодженого примірного меню та постачальників продуктів харчування, не проведення дезінфекційних заходів, незавершення ремонтних робіт, неналежного стану або кількості холодильного та технологічного обладнання харчоблоків, несвоєчасного проходження періодичних профілактичних медичних оглядів працівників та допуск до роботи без проходження медоглядів.

Також було встановлено недостатній контроль за організацією харчування дітей, зокрема, не дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів на харчоблоках, порушення поточності виробничих процесів, порушення технології приготування готових страв, використання заборонених у закладах оздоровлення харчових продуктів, порушення організації питного режиму, недотримання двотижневого перспективного меню, порушення правил зберігання харчових продуктів та добових проб, відсутність документів, що засвідчують якість і безпеку харчових продуктів, використання пластмасового посуду багаторазового використання, реєструвалась недостатня кількість посуду, мийних та дезінфекційних засобів та ін.



Фото: consumer.gov.ua

Упродовж червня у зв'язку з виявленням Держпродспоживслужбою зазначених порушень не відкрилися 25 (2017 – 12) закладів оздоровлення/відпочинку. Водночас без погодження із Держпродспоживслужбою було відкрито 42 (2017 – 3) заклади оздоровлення/відпочинку.

Норми харчування закладами оздоровлення в середньому дотримувалися на 98,3%, а закладами відпочинку на базі загальноосвітніх навчальних закладів – на 84,6%.

За даними лабораторних досліджень, відхилення з калорійності від меню-розкладів зареєстровано у 5,1% проб, бактеріологічне забруднення готових страв встановлено у 2,5% проб, питома вага позитивних змивів на умовно патогенну мікрофлору з обладнання, інвентарю, рук та санітарного одягу кухарів закладів оздоровлення становила 3,3%.

Щоб оцінити якість питної води було проведено 13,2 тис. досліджень проб питної води за бактеріологічними та за санітарно-хімічними показниками, з них показник відхилень за бактеріологічними показниками склав 6,1%, за хімічними показниками – 14,8%; також досліджено 375 проб води відкритих водойм за бактеріологічними показниками, з них показник відхилень склав 1,3%.

Посадові особи Держпродспоживслужби надали 820 приписів та 21 розпорядження керівникам закладів з метою приведення закладів до відповідних вимог, наклали 6 штрафів, відсторонили від роботи 14 працівників, що не пройшли періодичний профілактичний медичний огляд, поінформували про порушення вимог санітарного законодавства.

Загалом, за словами Алли Григоренко, з початку оздоровчої компанії було відкрито майже 9,2 тис. закладів оздоровлення та відпочинку, зокрема 409 закладів оздоровлення та майже 8,8 тис. відпочинку. Готовність до роботи в червні закладів оздоровлення склала в середньому по Україні 97,2%, відпочинку – 96,1%.

Нагадаємо, причиною масового отруєння дітей у літньому таборі "Орлятко" в Донецькій області стали борщ, вівсянка і брудні руки кухаря.