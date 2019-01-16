Кожен п'ятий суддя не зміг підтвердити кваліфікацію під час переатестації

Понад 400 людей буде або вже звільнено

Станом на кінець грудня Вища кваліфікаційна комісія суддів України провела кваліфікаційне оцінювання 2043 суддів місцевих та апеляційних судів.

Успішно пройшли оцінювання і підтвердили відповідність займаній посаді 1624 судді, інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані ВККСУ.

Тож відповідність займаній посаді не підтвердили 419 суддів місцевих і апеляційних судів (21%).

Суддів, які не пройшли переатестацію, буде або вже звільнено. Зокрема, 240 суддів звільнено за власним бажанням під час процедури оцінювання, 179 не підтвердили відповідності займаній посаді, з них 109 не склали іспити, 70 не пройшли співбесід з членами ВККСУ.

Нагадаємо, що ВККСУ планує з березня по вересень завершити оцінювання ще 3153 суддів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів проводить кваліфікаційне оцінювання всіх суддів на відповідність займаній посаді. Судді здають тести і практичне завдання, проходять психологічні тести та співбесіду. Члени ВККС також вивчають досьє судді. Ті судді, які не пройдуть кваліфоцінювання, підпадають під звільнення.

Раніше, Громадська рада міжнародних експертів на засіданні щодо оцінювання доброчесності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду ініціювала додаткову перевірку 42 учасників конкурсу.