Кожен п'ятий українець вважає себе хворим, - ІНФОГРАФІКА

Станом на травень 2017 року 38% опитаних дорослих жителів України оцінили своє здоров'я як хороше або дуже хороше, 41% - як посереднє (ані хороше, ані погане), 20% - як погане або дуже погане, свідчать дані опитування КМІС.

Оцінка стану здоров'я пов'язана насамперед із віком. Але впливають такі чинники, як стать і рівень добробуту.

Насамперед, стан здоров'я тісно пов'язаний із віком: чим старше людина, тим більша імовірність того, що вона матиме ті чи інші проблеми зі здоров'ям. За об'єднаними даними досліджень, проведених протягом двох років (травень 2015 – травень 2017), серед молоді у віці від 18 до 29 років здоровими почуваються 70%, у віці від 30 до 39% років – 56%, від 40 до 49 років – 39%, від 50 до 59 років – 25%, від 60 до 69% років – 12%, і серед старших 70 – лише 6%.

Фото:КМІС

Також на самооцінку стану здоров'я впливає стать: в усіх вікових групах чоловіки оцінюють своє здоров'я дещо краще, аніж жінки: загалом, серед усіх чоловіків від 18 років і старше здоровими себе назвали 45%, серед жінок – 33%.

Фото:КМІС

Як і раніше, продовжує зберігатися сильний зв'язок між станом здоров'я і рівнем добробуту: чим кращий матеріальний рівень життя, тим більше тих, хто має хороше здоров'я. За даними опитувань 2015-2017 років, серед найменш заможних (тих, кому не вистачає грошей навіть на їжу), здоровими себе назвали лише 21%, серед людей із відносно високим рівнем матеріальним добробутом (можуть дозволити собі покупку дорогих речей) - 70%. Тобто вищий рівень добробуту забезпечує кращі можливості для турботи про власне здоров'я, як профілактики захворювань, так і лікування.

Стан здоров'я є важливою умовою для відчуття щастя: серед тих, хто має дуже хороше здоров'я, щасливими почуваються 88%, серед тих, хто має дуже погане здоров'я, щасливими є лише 19%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 19 по 28 травня 2017 року серед 2040 респондентів по всій Україні крім окупованих територій. Максимальна похибка вибірки - 3,3%.

Нагадаємо, що за даними Соціологічної групи "Рейтинг", у грудні 2016 року трохи менше третини (29%) українців заявляли, що мають хронічні захворювання.