Кожен третій українець хотів би емігрувати за кордон, - ОПИТУВАННЯ
6,3% вже роблять певні кроки в цьому напрямку, 10,8% в принципі готові, але поки нічого не робили, а 20% поки не готові, але чекають сприятливих обставин, інформує ZN.ua з посиланням на дослідження Київського міжнародного інституту соціології .
З іншого боку, 56,9% українців не готові виїжджати ні в якому разі, а 63,6% це навіть не приходило в голову.
45,2% опитаних готові виїхати за кордон для того, щоб отримувати більше грошей. 31,6% хочуть жити в більш комфортних умовах, а 9,4% не можуть себе професійно реалізувати в Україні.
Дослідження проводилося Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення ZN.ua з 21 листопада по 15 грудня 2017 року. Польовий етап тривав з 1 по 14 грудня 2017 року. Опитування проводилося в 110 населених пунктах у всіх областях України, крім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилося тільки на територіях, підконтрольних Україні. В результаті польового етапу було зібрано 2039 анкет.
Нагадаємо, що протягом 2017 року до Ізраїлю емігрували трохи більш ніж 7 тисяч громадян України.
Протягом останніх п'яти років у Німеччині зареєстрували 7134 репатріантів - переселенців з країн колишнього СРСР, українці серед них посідають третє місце за чисельністю.
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