Кожен третій українець працює в тіні, - Держслужба праці

Близько 50% працівників в Україні від офіційно зайнятого числа людей працюють в тіні

Кожен третій працівник, або близько 5 мільйонів осіб в Україні працюють нелегально, проте Державна служба з питань праці працює над зниженням рівня тіньової зайнятості.

"МОП (Міжнародна організація праці - ЕП) проводила оцінку рівня тіньової економіки, і за результатами оцінки, близько 50% працівників в Україні від офіційно зайнятого числа людей працюють в тіні, а зайнятих у нас близько 10-12 мільйонів. Тобто, близько 5 мільйонів, або кожен третій працює нелегально", - повідомив голова Держслужби України з питань праці Роман Чернега в ході прес-конференції, інформує УНІАН.

Він додав, що робота з нелегальним працевлаштуванням активно проводиться і в 2018 році одним з пріоритетних напрямків роботи служби є зниження рівня тіньової зайнятості.

Нагадаємо, Прикордонна служба Польщі проводить перевірки фірм під кутом нелегального працевлаштування іноземців. Більішсть з них українці.