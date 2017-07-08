Кожен третій житель Донеччини хоче візи з Росією

Майже кожен третій мешканець Донеччини (29%) позитивно сприймає ідею введення візового режиму з Росією (на Луганщині, відповідно - 10 %).

Про це повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський з посиланням на опитування Фонду демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва.

"30 відсотків мешканців Донецької області є прихильниками вступу України до НАТО. Це втричі більше, аніж у Луганській області, де за це виступає 10 відсотків населення.До того ж, у Донецькій області, за даними соціологів, 32 відсотки населення підтримують вступ України до ЄС (для порівняння: у Луганській області – 14%). І майже кожен третій мешканець Донеччини (29%) позитивно сприймає ідею введення візового режиму з Росією (на Луганщині відповідно - 10 %)", - написав Жебрівський.

За його словами, такі цифри наочно ілюструють той поступ, який зробила Донеччина до віднайдення своєї проєвропейської сутності.

"Але заспокоюватися не варто. Результати того ж таки опитування свідчать, що 81 відсоток жителів Донбасу ніколи не бували у країнах Європейського Союзу (тих, хто хоч раз бував у ЄС трохи більше на Донеччині, аніж на Луганщині – 24 та 15 відсотків відповідно). І значна кількість людей (17% у Луганській та 16% у Донецькій областях) ще й досі вірять в те, що якісь військові союзи з Росією та колишніми країнами СНД можуть гарантувати безпеку Україні", - написав Жебрівський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 50% українців не підтримують ініціативу впровадження візового режиму з Російською Федерацією.

