Кожен українець може розрахувати розмір власної пенсії онлайн, – Рева

Також не виходячи з дому можна подивитися свій страховий стаж і розмір внесків

Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив, що на сьогодні кожен українець може онлайн розрахувати розмір власної пенсії.

"Кожна людина сьогодні може подивитися, який у неї страховий стаж, розмір внесків і навіть провести попередній розрахунок власної пенсії ... Ви можете зробити електронний ключ, не виходячи з дому, якщо є платіжна картка", – зазначив Рева в ефірі "112 Україна".

На питання журналіста, чи можливо дізнатися скільки людині залишилося до пенсії, не декларуючи доходи, Андрій Рева відповів ствердно.

"Якщо він хоче це зробити, не виходячи з дому - у нього повинен бути цей електронний ключ, він не обов'язковий для подання декларації. Зайшов, подивився і зробив висновки", – додав Рева.

Нагадаємо, що міністр соціальної політики Андрій Рева під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді заявив, що середній розмір пенсії в Україні після перерахунку зріс на 560 гривень до 2447 гривень.