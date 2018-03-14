Кожен українець може розрахувати розмір власної пенсії онлайн, – Рева
"Кожна людина сьогодні може подивитися, який у неї страховий стаж, розмір внесків і навіть провести попередній розрахунок власної пенсії ... Ви можете зробити електронний ключ, не виходячи з дому, якщо є платіжна картка", – зазначив Рева в ефірі "112 Україна".
На питання журналіста, чи можливо дізнатися скільки людині залишилося до пенсії, не декларуючи доходи, Андрій Рева відповів ствердно.
"Якщо він хоче це зробити, не виходячи з дому - у нього повинен бути цей електронний ключ, він не обов'язковий для подання декларації. Зайшов, подивився і зробив висновки", – додав Рева.
Нагадаємо, що міністр соціальної політики Андрій Рева під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді заявив, що середній розмір пенсії в Україні після перерахунку зріс на 560 гривень до 2447 гривень.
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