Кожен українець заплатив за націоналізацію "ПриватБанку" 3,5 тис грн, - НБУ

Директор департаменту фінонсової стабільності НБУ Віталій Ваврищук переконує, що в середньому кожен українець заплатив 3,5 тис грн за націоналізацію "ПриватБанку".

"ПриватБанк" було врятовано коштами платників податків - середні витрати у розрахунку на кожного українця із урахуванням запланованих додаткових вливань капіталу становлять понад 3,5 тис грн", - , написав Ваврищук у своїй колонці на "Економічній правді".

Позичальниками банку були "порожні" компанії.

"Портрет типового позичальника банку був максимально простим - компанія без виробничих активів, практично без доходів та прибутку, без персоналу. Класичні "порожні" компанії, які масово використовувалися як ланцюжки у фінансуванні інших отримувачів кредитних коштів", - написав він.

"Майже усі кредити було надано на неринкових умовах: низька відсоткова ставка, погашення усієї суми кредиту наприкінці дії кредитного договору. Жоден незалежний бізнес не міг би розраховувати на такі щедрі умови кредитування", - стверджує Ваврищук.

Він сумнівається в діях колишнього аудитору "ПриватБанку".

"Протягом усього періоду активного спілкування між НБУ та "ПриватБанком" усі позичальники діяли синхронно та узгоджено. Факт їхньої пов'язаності із кредитором є доведеним для НБУ по суті, та юридично зафіксованим рішеннями Комісії з питань визначення пов'язаних з банками осіб. Цей висновок ґрунтується на загальноприйнятих в усьому світі правилах регулювання банківського сектору. Головне мати бажання бачити суть операцій. Чи було воно у колишнього аудитора "ПриватБанку"? Залишимо це питання йому", - констатує Ваврищук.

Нагадаємо, що на позачерговому засіданні Кабінету міністрів було прийнято рішення про додаткову капіталізацію "ПриватБанку" державою на суму 38,5 мільярда гривень.