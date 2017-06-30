Кожен українець заплатив за націоналізацію "ПриватБанку" 3,5 тис грн, - НБУ
"ПриватБанк" було врятовано коштами платників податків - середні витрати у розрахунку на кожного українця із урахуванням запланованих додаткових вливань капіталу становлять понад 3,5 тис грн", - , написав Ваврищук у своїй колонці на "Економічній правді".
Позичальниками банку були "порожні" компанії.
"Портрет типового позичальника банку був максимально простим - компанія без виробничих активів, практично без доходів та прибутку, без персоналу. Класичні "порожні" компанії, які масово використовувалися як ланцюжки у фінансуванні інших отримувачів кредитних коштів", - написав він.
"Майже усі кредити було надано на неринкових умовах: низька відсоткова ставка, погашення усієї суми кредиту наприкінці дії кредитного договору. Жоден незалежний бізнес не міг би розраховувати на такі щедрі умови кредитування", - стверджує Ваврищук.
Він сумнівається в діях колишнього аудитору "ПриватБанку".
"Протягом усього періоду активного спілкування між НБУ та "ПриватБанком" усі позичальники діяли синхронно та узгоджено. Факт їхньої пов'язаності із кредитором є доведеним для НБУ по суті, та юридично зафіксованим рішеннями Комісії з питань визначення пов'язаних з банками осіб. Цей висновок ґрунтується на загальноприйнятих в усьому світі правилах регулювання банківського сектору. Головне мати бажання бачити суть операцій. Чи було воно у колишнього аудитора "ПриватБанку"? Залишимо це питання йому", - констатує Ваврищук.
Нагадаємо, що на позачерговому засіданні Кабінету міністрів було прийнято рішення про додаткову капіталізацію "ПриватБанку" державою на суму 38,5 мільярда гривень.
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