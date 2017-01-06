Кожна п'ята школа в Донбасі зруйнована або пошкоджена, - ЮНІСЕФ

Понад 740 шкіл, що розташовані в районах, постраждалих від бойових дій на Донбасі, зруйновані або пошкоджені.

"Понад 740 шкіл (кожна п'ята в постраждалих районах) були зруйновані або пошкоджені", - заявила голова представництва ЮНІСЕФ (Дитячого фонду ООН) в Україні Джованна Барберіс, повідомляє ZN.UA.

За її словами, необхідність реформувати систему освіти України стала особливо невідкладною в умовах конфлікту, що триває.

"ЮНІСЕФ бере участь в реформуванні загальної середньої освіти "Нова українська школа" 2017-2020. Ми надаємо технічну підтримку в створенні нового змісту освіти, орієнтованого на формування ключових компетенцій для життя, т.зв. "життєвих навичок", - вказала Барберіс.

Відзначається, що ЮНІСЕФ також працює на Сході України для впровадження концепції "Безпечна школа" як сприятливого середовища для розвитку дитини та захисту її від насильства і буллінга (шкільного хуліганства - ред.).

Крім цього, організація підтримує в східних регіонах України місцеві департаменти освіти: допомагає відбудовувати школи і збільшувати кількість місць в дошкільних та шкільних навчальних закладах.

Нгаадаємо, за тиждень у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій постраждали 9 мирних жителів.