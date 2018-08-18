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Кожна третя маршрутка не має права перевозити пасажирів, - "Укртрансбезпека"

Найпоширеніші порушення - тріщини лобового скла, відсутність вогнегасників, не пройдений техогляд
Станом на п'ятницю, 17 серпня, співробітники "Укртрансбезпеки" перевірили 27 тисяч транспортних засобів. Згідно з їхніми висновками, кожна третя одиниця громадського транспорту не має права виходити на маршрут.
Кожна третя маршрутка не має права перевозити пасажирів, - "Укртрансбезпека" Фото: ДАІ

Перевірку почали наприкінці липня. Інспектори працюють разом із поліцейськими.

"Хтось каже, що не має документів, хтось відмовляється від перевірки. Щоб не було такого і створені мобільні групи", - розповів в.о. начальника управління держслужби з безпеки на транспорті Львівщини Роман Лобода, повідомляє "5 канал".

Серед порушень - відсутність аптечки, водії, які майже цілодобово перебувають за кермом, зазначають в "Укртрансбезпеці".

"Найпоширеніші порушення - це тріщини лобового скла, непрацюючі ліхтарі і звукові сигнали, відсутність вогнегасників, не пройдений техогляд. Штрафи від 340 грн. до 680 грн, залежить від виду порушення", - пояснює інспектор управління патрульної поліції Тетяна Хрущ.

Механізми притягнення до відповідальності перевізника є, розповідають в "Укртрансбезпеці". Однак їм, як і патрульній поліції, не вистачає кадрів. Поліпшити ситуацію могла б відеофіксація, підсумували у відомстві.

Нагадаємо, що Міністерство інфраструктури розробило проект, за яким з січня 2019 року забороняється перевезення пасажирів автобусами, які не обладнані ременями безпеки.

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18 08 2018 18:46
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