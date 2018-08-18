Кожна третя маршрутка не має права перевозити пасажирів, - "Укртрансбезпека"

Станом на п'ятницю, 17 серпня, співробітники "Укртрансбезпеки" перевірили 27 тисяч транспортних засобів. Згідно з їхніми висновками, кожна третя одиниця громадського транспорту не має права виходити на маршрут.

Перевірку почали наприкінці липня. Інспектори працюють разом із поліцейськими.

"Хтось каже, що не має документів, хтось відмовляється від перевірки. Щоб не було такого і створені мобільні групи", - розповів в.о. начальника управління держслужби з безпеки на транспорті Львівщини Роман Лобода, повідомляє "5 канал".

Серед порушень - відсутність аптечки, водії, які майже цілодобово перебувають за кермом, зазначають в "Укртрансбезпеці".

"Найпоширеніші порушення - це тріщини лобового скла, непрацюючі ліхтарі і звукові сигнали, відсутність вогнегасників, не пройдений техогляд. Штрафи від 340 грн. до 680 грн, залежить від виду порушення", - пояснює інспектор управління патрульної поліції Тетяна Хрущ.

Механізми притягнення до відповідальності перевізника є, розповідають в "Укртрансбезпеці". Однак їм, як і патрульній поліції, не вистачає кадрів. Поліпшити ситуацію могла б відеофіксація, підсумували у відомстві.

Нагадаємо, що Міністерство інфраструктури розробило проект, за яким з січня 2019 року забороняється перевезення пасажирів автобусами, які не обладнані ременями безпеки.