CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗгідно зі звітом Управління ООН з наркотиків і злочинності, кожна третя жертва торгівлі людьми у світі – дитина.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кожна третя жертва торгівлі людьми у світі – дитина
71% жертв – жінки і дівчата
Фото: gettyimages.com
Про це йдеться в повідомленні ООН до Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми, який відзначається 30 липня. За оцінками Міжнародної організації праці, загалом у світі жертвами примусової праці є 21 млн людей.
"Кожна країна у світі страждає від торгівлі людьми", – зазначають в ООН.
71% жертв торгівлі людьми – діти і жінки.
Нагадаємо, упродовж першого півріччя 2018 року українська поліція виявила майже 190 злочинів у сфері торгівлі людьми.
Глава Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що в Україні переселенці частіше від інших українців стають жертвами торгівлі людьми.
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29 07 2018 21:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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