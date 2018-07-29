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Кожна третя жертва торгівлі людьми у світі – дитина

71% жертв – жінки і дівчата
Згідно зі звітом Управління ООН з наркотиків і злочинності, кожна третя жертва торгівлі людьми у світі – дитина.
Кожна третя жертва торгівлі людьми у світі – дитина Фото: gettyimages.com

Про це йдеться в повідомленні ООН до Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми, який відзначається 30 липня. За оцінками Міжнародної організації праці, загалом у світі жертвами примусової праці є 21 млн людей.

"Кожна країна у світі страждає від торгівлі людьми", – зазначають в ООН.

71% жертв торгівлі людьми – діти і жінки.

Нагадаємо, упродовж першого півріччя 2018 року українська поліція виявила майже 190 злочинів у сфері торгівлі людьми.

Глава Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що в Україні переселенці частіше від інших українців стають жертвами торгівлі людьми.

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29 07 2018 21:15
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