Кожне слово Луценка - підла брехня, - Саакашвілі
"Це знайома риторика і знайома вона саме по Путіну і його союзникам по пострадянському простору", - написав Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook, після того, як Луценко обізвав людей під Радою "гастролерами" і звинуватив їх у підготовці силового перевороту на "втіху Кремлю".
"Кожне слово Луценка - підла брехня. О 4 я скликаю прес-конференцію в офісі Руху Нових Сил і я йому відповім", - додав лідер "Руху нових сил".
Нагадаємо, що генеральний прокурор Юрій Луценко обіцяє довести, що активістів під Верховною Радою фінансують із-за кордону.
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", 24 жовтня учасники акції протесту біля будівлі Верховної Ради, як і раніше залишаються на своїх позиціях, за громадським порядком біля будівлі парламенту стежать до 100 правоохоронців.
Територією наметового містечка на проїжджій частині вулиці Грушевського ходить близько 20 учасників акції, переважно, чоловіки в формі з символікою батальйону "Донбас".
Деяка частина учасників акції перебувають в наметах, встановлених на вулиці Грушевського.
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