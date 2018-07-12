Кожні 24 секунди внаслідок ДТП у світі гине одна людина, - ВООЗ

Ризик смертності в ДТП в країнах з низьким рівнем доходу досі втричі перевищує аналогічний показник у країнах з високим рівнем доходу

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожні 24 секунди у світі в ДТП гине одна людина.

У цілому смертність на дорогах у світі зросла до 1,35 мільйона людей щороку. Травми внаслідок ДТП є основною причиною смерті дітей і молодих людей у віці 5-29 років, говориться у доповіді ВООЗ.

У доповіді ВООЗ про стан безпеки дорожнього руху у світі за 2018 рік вказується, що незважаючи на зростання загальної кількості випадків смерті, коефіцієнти смертності по відношенню до чисельності населення світу за останні роки стабілізувалися.

У ВООЗ вважають, що на зниження коефіцієнта смертності вплинуло посилення безпеки інфраструктури, зокрема - спорудження тротуарів і доріжок для велосипедистів і мотоциклістів; поліпшення стандартів на транспортні засоби (обов'язкова вимога електронної системи безпеки і антиблокувальної гальмівної системи).

"Ці заходи сприяли скороченню смертності в результаті ДТП в 48 країнах з середнім і високим рівнем доходу. Однак ризик смертності в ДТП в країнах з низьким рівнем доходу досі втричі перевищує аналогічний показник у країнах з високим рівнем доходу", - наголошується у доповіді.

Найвищі показники спостерігаються в Африці (26,6 випадка на 100 тис. осіб), а найнижчі - в Європі (9,3 випадка на 100 тис. осіб).

Також зазначено, що на пішоходів і велосипедистів припадає 26% всіх випадків смерті в результаті ДТП. В Африці цей показник досягає 44%, у Східному Середземномор'ї - 36%.

"На мотоциклістів і їх пасажирів припадає 28% всіх випадків смерті в результаті ДТП, але в деяких регіонах цей показник вищий - так, наприклад, в Південно-Східній Азії він складає 43%, а в Західній частині Тихого океану 36%", - зазначено в документі.