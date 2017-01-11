Кожні сім хвилин у світі помирає дитина від насильства, - ЮНІСЕФ

Так само близько 300 мільйонів дітей у віці від двох до чотирьох років змушені переносити тілесні покарання або психічну агресію

За даними аналітиків ЮНІСЕФ, щороку в різних країнах світу сотні мільйонів дітей та неповнолітніх стають жертвами насильства.

Про це йдеться в оприлюдненій у середу, 1 листопада, доповіді Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй, пише DW.

Експерти організації підрахували, що кожну сьому хвилину в світі гине дитина внаслідок скоєного проти неї насильства. Так само близько 300 мільйонів дітей у віці від двох до чотирьох років змушені переносити тілесні покарання або психічну агресію від батьків, чи інших осіб, наділених правом виховання. Крім того, близько 15 мільйонів дівчат у віці від 15 до 19 років стали жертвами зґвалтувань або їх змушували до інших сексуальних дій.

Для протидії таким явищам ЮНІСЕФ вимагає від країн створити національні плани для подолання насильства проти дітей. Одним із кроків має стати створення консультативних служб для дітей та підлітків. Так само батьків слід навчати виховувати своїх дітей без застосування насильства.

Нагадаємо, у липні юрист Ульріх Вебер представив результати свого дворічного розслідування фізичного і сексуального насильства над учасниками церковного хору хлопчиків Regensburger Domspatzen при кафедральному соборі Святого Петра в Регенсбурзі.