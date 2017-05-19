Пункт пропуску "Гнутово" не працює через бойовиків

Контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Гнутово" не працює, тому що бойовики ОРДО припинили пропуск людей на своєму блок-пості поблизу с. Піщевик Донецької області.

"КПВВ "Гнутово" не працює, тому що бойовики на своєму блок-пості із невстановлених причин не пропускають людей", - повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян, інформує "Українська правда"

"Зараз я не знаю з приводу обстрілу Піщевика, але я можу сказати про ситуацію, яку ми спостерігаємо з КПВВ "Гнутово", який навпроти. Бойовики дійсно не пропускають на своїх так званих блок-постах осіб і транспортні засоби з поки що для нас не встановлених причин. Наразі ми відстежуємо ситуацію і вже проінформували про це представників ОБСЄ", - додав він.

У прес-центрі АТО зазначили, що поблизу блок-поста бойовиків сьогодні, 19 травня, зранку були обстріли.

"Сьогодні зранку в районі Піщевика були відносно потужні обстріли. Але інформації, що стріляли в сам блок-пост, немає", - сказали у прес-центрі АТО.

Також в прес-центрі зазначили, що стріляли бойовики.

Нагадаємо, раніше не працював контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду "Золоте" на Луганщині.

Зазначимо, впродовж минулої доби, 18 травня, противник 40 разів відкривав вогонь по позиціях українських захисників вздовж усієї лінії розмежування.