КПВВ "Майорське" можуть закрити через обстріли бойовиків

З початку проведення ООС незаконні збройні формування тричі обстріляли цей КПП

У штабі ООС будуть вимагати закриття пункту пропуску "Майорське" через постійні обстріли з боку бойовиків.

"Дорожній коридор Горлівка - Бахмут залишається одним із головних гуманітарних шляхів в Донецькій області, яким, рятуючись від складної соціально-економічної ситуації на тимчасово окупованих територіях України, щомісяця користуються більше 250 тисяч осіб", - повідомляє прес-центр штабу ООС на сторінці Facebook.

У штабі зазначили, що з початку проведення ООС (1 травня 2018 року) бойовики тричі обстріляли цей КПП. Останній обстріл відбувся 9 серпня 2018 року.

"Близько 6:30 ранку бойовики із стрілецької зброї і протитанкових ракет обстріляли, на так званому нулі, контрольний пост "Майорське", що забезпечує функціонування дорожнього коридору", - повідомляють у прес-центрі.

Під час цього обстрілу в зоні ураження, крім прикордонного наряду, опинилися мирні жителі, які перетинають лінію зіткнення в обох напрямках. В результаті була пошкоджена інфраструктура самого пункту пропуску, а також були частково зруйновані захисні споруди.

У штабі ООС заявляють, що якщо провокаційні дії з загрозою життю і здоров'ю цивільного населення та персоналу, що здійснює свою діяльність на КПП, будуть продовжуватися і надалі, то штаб буде вимагати закриття КПП.

"Командувач Об'єднаними силами буде змушений звернутися до Тристоронньої контактної групи щодо закриття КПВВ у зв'язку з недотриманням російсько-окупаційними військами домовленостей про припинення вогню", - повідомляють у штабі.

Нагадаємо, що впродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 16 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі двічі із важкого озброєння.