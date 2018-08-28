CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКонтрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі з 1 вересня 2018 року скоротять час роботи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
КПВВ на Донбасі з 1 вересня скоротять час роботи
Пропуск громадян здійснюватиметься від 7:00 до 18:30
Фото: dpsu.gov.ua
Контрольно-пропускні операції здійснюватимуться щодня від 7:00 до 18:30.
"Розпорядженням Командувача об'єднаних сил з 1 вересня 2018 року для всіх контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення ООС встановлено новий графік роботи", - повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил на сторінці.
У "літньому режимі" КПВВ працюють від 06:00 до 20:00.
Нагадаємо, 23 серпня в межах дорожнього коридору "Горлівка – Бахмут" командувач Об'єднаних сил вирішив тимчасово припинити пропуск осіб і транспортних засобів у КПВВ "Майорське".
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28 08 2018 15:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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