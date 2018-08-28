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КПВВ на Донбасі з 1 вересня скоротять час роботи

Пропуск громадян здійснюватиметься від 7:00 до 18:30
Контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі з 1 вересня 2018 року скоротять час роботи.
КПВВ на Донбасі з 1 вересня скоротять час роботи Фото: dpsu.gov.ua

Контрольно-пропускні операції здійснюватимуться щодня від 7:00 до 18:30.

"Розпорядженням Командувача об'єднаних сил з 1 вересня 2018 року для всіх контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення ООС встановлено новий графік роботи", - повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил на сторінці.

У "літньому режимі" КПВВ працюють від 06:00 до 20:00.

Нагадаємо, 23 серпня в межах дорожнього коридору "Горлівка – Бахмут" командувач Об'єднаних сил вирішив тимчасово припинити пропуск осіб і транспортних засобів у КПВВ "Майорське".

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28 08 2018 15:40
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