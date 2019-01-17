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Країни Балтії і Польща виступили за введення "азовського пакету" санкцій проти Росії

"ЄС підтримує Україну, і ми вважаємо, що нам слід підтвердити підтримку конкретними кроками"
Країни Балтії і Польща виступають за введення нових санкцій проти Росії через захоплення нею українських моряків у Керченській протоці.
Країни Балтії і Польща виступили за введення "азовського пакету" санкцій проти Росії Фото: gettyimages.com

Про це заявив голова МЗС Естонії Свен Міксер, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Позиція Естонії полягає в тому, що заходи протидії, санкції щодо Росії у зв'язку із ситуацією на сході країни, нелегальною анексією Криму повинні зберігатися, допоки не буде компенсовано завдані збитки, поки Росія не повернеться до дотримання принципів міжнародного права", - сказав він, коментуючи підсумки візиту міністрів закордонних справ країн Балтії та Польщі.

"Зрозуміло, позиція Естонії полягає в тому, що, якщо виникла ситуація, для вирішення якої необхідно обґрунтоване введення додаткових заходів протидії, то вони повинні бути застосовані. Це вже і робилося, наприклад, після нелегальних виборів на сході України. Ці санкції були переглянуті і доповнені. Якщо виникне потреба, слід можливості ретельно зважити і, в разі необхідності, вжити заходів", - додав міністр.

Він також зазначив, що питання про додаткові санкції обговорювалося і на зустрічі з президентом України Петром Порошенком.

"ЄС підтримує Україну, і ми вважаємо, що нам слід підтвердити підтримку конкретними кроками. Одним з таких кроків могло б стати введення додаткового режиму санкцій, так званого "азовського пакету санкцій" проти Росії у відповідь на те, що відбувається в Азовському морі", - сказав Міксер.

Як відомо, Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою всім 24-ом українським морякам, захопленим Росією в Керченській протоці 25 листопада. Останнім чотирьом морякам продовжили запобіжні заходи 16 січня.

Нагадаємо, що Рада Європейського союзу ухвалила рішення продовжити санкції проти РФ ще на півроку 21 грудня одноголосно за письмовою процедурою.

 

 

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17 01 2019 18:35
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