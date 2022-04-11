Країни G7 допоможуть Україні у відновленні енергетичної інфраструктури

Міністри закордонних справ "Великої сімки" погодилися з необхідністю механізму координації, щоб допомогти Україні ремонтувати, відновлювати та захищати її критично важливу енергетичну та водну інфраструктуру.

Про це повідомляє Reuters .

"Це те, що буде в центрі уваги цієї групи найближчими днями та тижнями", – сказав журналістам високопосадовець Держдепартаменту США.

Міністри закордонних справ групи багатих демократій G7 обговорять, як краще скоординувати подальшу підтримку України після недавніх атак росії на енергетичну інфраструктуру, які призвели до масових відключень електроенергії.

Вторгнення росії в Україну стане головною темою дводенної зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена з його колегами із G7 у західнонімецькому місті Мюнстер .

Раніше повідомлялось, що перегляд правил на ринку електричної енергії дозволить енергетикам купляти обладнання для відбудови енергетичної інфраструктури.